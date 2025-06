Monza ko La prima vittoria

Con un tiro da tre a dieci minuti dalla fine, l’argentino Castro che studia da grande giocatore ha regalato la prima vittoria a Vincenzo Italiano.

Festeggia sotto il settore ospiti come un pazzo, l’allenatore rossoblù: agita il pugno, abbraccia tutti, stacca quasi i piedi da terra. E’ un’esultanza che gronda di felicità e rabbia. Sapevano tutti dentro il mondo rossoblù quanto lo svincolo di Monza pesasse nell’economia di questa stagione. C’era da mettersi definitivamente alle spalle un inizio difficile per affrontare un orizzonte a forma di Everest contro Atalanta e Liverpool. C’era semplicemente da vincere, per far lievitare le certezze accumulate dopo i pareggi con Como e Shakhtar. Il senso di questa partita per il Bologna lo si coglie appieno quando Italiano, nel post-gara, si augura che questo successo possa portare a "vedere facce diverse al campo".

Il tecnico rossoblù palesa così le difficoltà di un gruppo giovane che da settimane provava a decollare.

"Siamo molto contenti di questa vittoria, un po’ sofferta perché è arrivata nel finale – spiega capitan De Silvestri, il Sindaco, soprannome guadagnatosi l’altro anno – ma abbiamo dominato il gioco, tenuto bene la palla e creato occasioni fino alla fine. Ci voleva una vittoria perché il risultato conta sempre".

L’inizio di un grande percorso.