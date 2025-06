Non chiamateli gregari. Da Lykogiannis a Cambiaghi e Moro. Il lavoro dietro le quinte

di Giovanni

Poggi

La coppa è anche loro, nonostante i riflettori abbiano quasi sempre puntato altrove, compresa la sera della finale: una camera fissa sui protagonisti, come è giusto e normale che sia. Ma successi del genere li costruisci tutti insieme, soprattutto con chi lavora dietro le quinte, con chi c’è ma non si vede e si fa trovare pronto, ogniqualvolta viene chiamato in causa. E Vincenzo Italiano a ciò ha dimostrato di tenerci particolarmente, parlano i fatti: 51 partite giocate dal suo Bologna e 51 formazioni diverse. Tradotto: gioca chi merita, sempre.

Anche coloro che in stagione avevano un conto aperto con il destino, avverso fin da subito, fin dalla prima giornata.

Vedi Nicolò Cambiaghi, arrivato lanciato da Empoli pronto per cavalcare la fascia offensiva avanti e indietro per l’Europa, ma giusto il tempo di fare il suo esordio in rossoblù che in meno di un quarto d’ora il ginocchio fa crac: crociato, operazione, riabilitazione e 5 mesi abbondanti fuori dai giochi. Poi il ritorno a febbraio, senza saltare più una partita (se non la sera dell’Olimpico), i primi guizzi contro Milan e Cagliari, il decisivo gol di Verona, e le semifinali da ex contro l’Empoli, spaccando un palo al Castellani all’andata e ipotecando la finale nel ritorno al Dall’Ara. Prezioso, come alternativa nel pregiato scacchiere offensivo del mister, utile, quando in volata c’era da far rifiatare la concorrenza in attacco, a meritarsi di sollevare nella capitale la Coppa Italia, il giusto premio per chi ha lavorato come si deve, dopo un’annata partita tutta a rovescio.

E lo stesso si può dire in parte di Charalampos Lykogiannis, che a differenza di Cambiaghi non ha sofferto di gravi infortuni, ma che quel posto a sinistra se l’è dovuto sudare e conquistare, vista l’ascesa di Juan Miranda. Arrivato tre anni fa da Cagliari tra dubbi e scetticismi, il greco viaggiante ha pian piano preso quota, arando la fascia e pennellando cross uno dopo l’altro, sfornando in tutto 7 assist, di cui quello decisivo a Santiago Castro, per il blitz bergamasco nei quarti di finale. Prima di Roma, una promessa con sè stesso e la coppa stampata all’interno del suo armadietto a Casteldebole: dal cartaceo all’oro vero, quello baciato davanti ai 30.000 cuori rossoblù nella capitale, nel giorno sportivamente parlando più bello della sua vita. Un sogno diventato realtà.

Tra lo sventolio di migliaia di bandiere, dalla nord fino alle tribune Tevere e Montemario, due a tinte croate sono finite sul campo, ad avvolgere presto Moro ed Erlic, anche loro a mettere la mano sul titolo. Il primo in Italia per il jolly di centrocampo classe ’98, dopo aver vinto praticamente tutto in patria con la Dinamo Zagabria, il primo in assoluto, invece, per il centrale prelevato un anno fa per oltre 8 milioni dal Sassuolo, che mai quest’anno, complici innumerevoli guai fisici, è riuscito a dare un contributo soddisfacente al gruppo.

La notte dei miracoli ha addolcito anche le complesse stagioni di Aebischer, una delle "guardie svizzere" della mediana da Champions League di Thiago Motta, dell’idolo delle folle El Azzouzi e del funambolo Pedrola, tanto talentuoso quanto fragile, di cristallo. Tutti e tre insieme non arrivano a 900 minuti, ma anche i loro nomi, alla pari degli altri, resteranno incisi nella storia di Bologna e del Bologna.