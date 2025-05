"Ora mi diverto insegnando calcio ai bambini"

Stefano Torrisi ha vestito la casacca rossoblù una prima volta tra il 1995 e il 98, con una promozione in A e un percorso di crescita che portò il Bologna alla salvezza e all’ottavo posto, con qualificazione in Intertoto. Lo volle poi Sacchi all’Atletico Madrid. Poi Parma, Marsiglia, Reggina e il ritorno sotto le Due Torri, tra il 2004 e il 2007. Nella scorsa stagione il ‘Toro’, ha avuto un’esperienza da dirigente nel Ravenna del nuovo gruppo Cipriani. "La vita da dirigente non fa per me, sono uomo di campo", ha spiegato. Mandato rimesso e nuova avventura. Quest’estate sarà il coordinatore tecnico dell’Eurocamp di Cesenatico, tra giugno e luglio. "Insegnerò a giocare a bambini e ragazzi". Lo farà con ospiti d’eccezione: "Da Vieri a Tacchinardi, fino agli ex rossoblù Antonioli, Pagliuca, Marocchi e Manfredini".