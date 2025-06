Orsolini, re dei bomber. Poi Castro e Ndoye

Diciassette giocatori a segno in stagione, nelle tre competizioni disputate: Renzo Ulivieri, negli anni ’90, l’avrebbe chiamata la cooperativa del gol. Nel calcio di oggi, invece, è quasi la normalità. Di sicuro l’assenza di un bomber dominante, non è stato un grande problemaper Vincenzo Italiano e i tifosi rossoblù. Nella classifica dei migliori marcatori del Bologna 2024-25 il primo posto va a Orsolini con 17 reti (15 in campionato e 2 in Coppa Italia), seguito da Castro con 10 (8 in serie A e 2 nella coppa nazionale) e Ndoye con 9 (8+1). Al quarto posto, Dallinga con 7 marcature, l’unico però a segnare in tutte e tre le competizoni (3 gol in campionato, 3 in Coppa Italia e 1 in Champions). Nutrito il gruppo di giocatori con un solo gol in stagione: sono stati ben nove.