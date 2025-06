Ottavi L’inizio della scalata

Il cammino trionfale del Bologna in Coppa Italia comincia subito bene. Ottavi di finali vidimati senza particolari affanni, gara indirizzata sui binari giusti quasi da subito e poker rifilato a un Monza destinato – con il passare dei mesi – inesorabilmente alla retrocessione in serie B. E chissà, invece, se gli uomini di Vincenzo Italiano abbiano pensato almeno per un secondo, dopo il fischio finale in quella fredda notte di dicembre, che quella contro i brianzoli sarebbe stata la prima, significativa e importante vittoria di un percorso inimmaginabile. Probabilmente no, ma l’obiettivo era fin da subito quello di fare bene anche in Coppa Italia e i rossoblù non hanno deluso le aspettative.

"Coppa da Campioni", titolava il nostro giornale all’indomani della gara infrasettimanale. Un altro segnale profetico, con un ottimismo trainato dalle reti a percussione di Pobega – che aveva un cartellino rosso da farsi perdonare –, Orsolini, Dominguez e Castro. Ma la testa del Bologna non era solo per la Coppa Italia, in quella serata al Dall’Ara, piuttosto anche per la partita alle porte contro la Juventus di Thiago Motta. Un altra figura destinata a vivere, con il passare dei mesi, un epilogo sicuramente inaspettato rispetto alle premesse iniziali. E allora bene il 4 a 0 casalingo contro i giocatori allenati da Alessandro Nesta, gara apripista della scalata verso un trofeo atteso per oltre mezzo secolo.