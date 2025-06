PentaBologna Che magia

’Toc toc’ sull’obiettivo e sguardo dritto alla telecamera. Un messaggio nella busta dell’etere da Orsolini all’oggi ex ct Spalletti che non lo ha chiamato in Nazionale. Fermo immagine di una partita praticamente perfetta, incorniciata da una vera ’manita’ alla Lazio. Un 5-0 netto che permette al Bologna di scavalcare in classifica la Juve del grande ex, Thiago Motta, e di respirare nuovamente l’aria della Championes. Il capolavoro è firmato da Odgaard al 16’: nella ripresa uno-due immediato di Orsolini e Ndoye, poi la goleada con Castro e Fabbian. Mister Italiano demolisce le sicurezze di Baroni, ma non manca di fare autocritica in quello che ai più è parso un dominio su tutti i fronti: "Sul 3-0 ho visto da parte di qualcuno dei miei giocatori abbassare un po’ la concentrazione – non a caso il tecnico si è guadagnato il soprannome di ’Martello’ –. E questa cosa non deve mai succedere, perché se il tiro di Zaccagni anziché colpire il palo fosse entrato...". Unico rischio in 90 e passa minuti di calcio quasi champagne. Fra i protagonisti di giornata c’è Fabbian, con ingresso e gol dalla panchina: "Eravamo concentratissimi – dice –: gli undici titolari e noi subentrati, che abbiamo continuato e finito il lavoro. Il nostro segreto è il gruppo e il fatto che ci facciamo sempre trovare pronti quando il mister chiama".