Senza paura Trema l’Inter

Metti una sera di gennaio a San Siro: recupero della 19ª giornata, slittata di una decina di giorni a causa dell’impegno in Supercoppa dell’Inter, che di conseguenza ferma anche i rossoblù. Metti, appunto, una gelida sera di gennaio a Milano, un infrasettimanale dove sia i nerazzurri sia il Bologna sono alla ricerca di certezze: i primi, che la finale persa contro il Milan in Arabia è stata solo un incidente di percorso; i secondi, che la crescita delle ultime settimane – al netto dell’incredibile ko casalingo contro il Verona e del 2-2, sempre al Dall’Ara, con la Roma – è forte e robusta. A uscire dal Meazza con più rassicurazioni di prima, dopo il pari finale, saranno proprio gli uomini di Vincenzo Italiano. Che sono i primi a passare in vantaggio al 15’ con una zampata vincente (dopo che cinque minuti prima Moro ha colpito il palo) e che reagiscono all’uno-due dei padroni di casa. I quali prima al 19’ impattano con un gol di Dumfries e che sul finire del primo tempo mettono la freccia con una rete del solito Lautaro, al 46’. Sembra una partita dall’esito già scritto. E invece il Bologna rientra dagli spogliatoi con fiducia e coraggio: rischia per due volte di prendere il terzo gol (con Dimarco e Lautaro), ma poi pareggia con un bel destro del marcatore meno atteso, Emil Holm. È il giusto premio a un Bologna di carattere, organizzato e determinato che, come sottolinea il suo mister a fine partita, ha imparato dai suoi errori. "Nel finale ta siamo stati bravi" scandisce Italiano. E così il sogno di un’altra qualificazione europea può continuare.