Sposato con Carmie, è stato presidente dei Montreal Impact

Papà Lino è il fondatore della Saputo Incorporated. Joey, classe 1964, è figlio di Lino e Mirella, ha un fratello, una moglie (Carmie) e quattro figli. Prima di arrivare a Bologna, stato presidente dei Montreal Impact. Carica che ha ricoperto fino al 2019. In patria, dove è nato, ha costruito anche lo Stade Saputo che, inaugurato nel 2008, ha raggiunto attualmente una capienza di 20.000 posti. Adesso sta lavorando, insieme con il suo staff, per il Dall’Ara. E’ un uomo di parola: aveva promesso che in dieci anni avrebbe riportato il Bologna in Europa. Prima la Champions, poi, ora, la finale di Coppa Italia. Dopo 51 anni dall’ultimo successo rossoblù.