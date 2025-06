Vetrine rossoblù, il senso di appartenenza. Ascom: "L’iniziativa ha unito ancora la città"

Moroni

I meno superstiziosi dicono che la campagna porti bene, i più scaramantici preferiscono parlare di coincidenze. Certo è che da due anni le ‘Vetrine Rossoblù’ accompagnano la stagione del Bologna grazie alla campagna lanciata da Confcommercio Ascom per abbellire le attività con gadget e cimeli. E, in due anni, il club ha prima centrato una incredibile qualificazione in Champions League, poi il trionfo in Coppa Italia dopo 51 anni. Squadra che vince non si cambia, diceva il detto, e allora l’associazione dei commercianti – insieme con il Carlino, Emil Banca e tanti altri partner, a partire dal contributo di Radio Sata – ha deciso di replicare anche in questa stagione l’iniziativa di successo già vista un anno fa. Nulla di più sensato.

Al grido di "Fino alla fine, forza Bologna" le vetrine di tutta la città, dal centro alla periferia, fino ovviamente ai comuni della provincia, sono state tappezzate ancora da magliette, sciarpe, cappellini, palloni, fotografie. Ed è stato replicato anche il percorso ‘Vota la vetrina più bella’, che ha permesso direttamente ai lettori di decretare il proprio negozio preferito utilizzando i coupon sulle pagine del nostro giornale. Non solo, perché alcuni simboli della città – dal totem del Carlino in via Mattei alla Torre di Maratona del Dall’Ara, fino alla sede di Emil Banca – sono stati illuminati di rossoblù.

"Questa edizione è stata straordinaria – sottolinea Enrico Postacchini, presidente di Ascom –. Abbiamo registrato una partecipazione ancora più ampia rispetto al 2024, segno tangibile di quanto il Bologna sia entrato nel cuore della città e dei suoi imprenditori".

"Abbiamo visto negozi, bar, farmacie, ristoranti e botteghe partecipare con entusiasmo – chiosa Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –. È stata una festa della città, che ha unito generazioni e categorie economiche sotto un unico simbolo: i colori rossoblù".

"Siamo orgogliosi di aver visto così tanti colleghi aderire con creatività e passione", chiude Valentino Di Pisa, presidente dell’associazione Commercianti Rossoblù, che annuncia anche sorprese per i partecipanti. Fino alla fine, forza Bologna.