Aston Villa, squadra da principi. Sancho e Guessand per ripartire

Giordano

Il viaggio in Europa del Bologna rimoncia da un’avversaria conosciuta. Il tour parte da Birmingham, fronte Aston Villa. Un anno dopo ci risiamo: 22 ottobre 2024, la seconda trasferta di Champions portò i rossoblù al Villa Park. Questa volta si vola nella seconda città più popolata d’Inghilterra per la gara d’esordio in Europa League: obiettivo, provare a non inchinarsi di fronte al club per il quale tifa niente meno che il principe William, presente quando possibile in tribuna e sempre conquistato dall’ambiente dell’impianto.

Si riparte contro un’avversaria di prima fascia, avversaria da Champions, che ha conquistato l’Europa League grazie al sesto posto finale della scorsa Premier League, a pari punti con il Newcastle di Tonali e a -3 dal Chelsea campione dell’ultima Europa League e trionfatrice al mondiale per club.

E’ partita malissimo in campionato, la squadra di Unai Emery, con due punti nelle prime quattro uscite e il penultimo posto in quattro giornate.

In estate hanno salutato un paio di pezzi pregiati: in primis Duran, attaccante colombiano cercato nell’estate del 2024 dai rossoblù e passato nell’ultima finistra di mercato all’Al Nassr, e Ramsey, acquistato dal Newcastle per 45 milioni più bonus. Ma pure Bailey, sbarcato a Roma, sponda giallorossa, e Barrenechea, ceduto al Benfica.

Altro viaggio in prestito per Iling-Junior, a Bologna nella prima parte della scorsa stagione e nuovamente fuori dai piani Villans (prestito al West Bromwich).

C’è pure un caso da risolvere, a Birmingham: porta il nome del portiere campione del mondo Emilia Martinez, in arte il Dibu, incubo di tutti i rigoristi: era in procinto di passare al Manchester United, tanto è vero che a Birmingham è arrivato Bizot, ma il trasferimento dell’argentino è sfumato: il portiere è finito in tribuna alle prime uscite, per poi ritrovare la maglia da titolare.

Il tecnico cerca nuovi equilibri dopo gli arrivi last minute di Sancho, strappato alla concorrenza della Roma, Guessand, punta pagata 30 milioni al Nizza, il trequartista Elliot. L’allenatore ha provato Guessand da esterno, alternato Buendia, McGinn, Malen e Rogers dietro alla punta Watkins. Ora c’è pure Sancho da inserire nella batteria dei fantasisti: un lusso.

Un anno fa, a stendere i rossoblù furono Duran e McGinn. Il primo non c’è più, il secondo è rimasto e tanti sono in realtà i volti conosciuti di un Aston Villa che ha confermato uomini e guida tecnica.

Tra i volti conosciuti, in mediana c’è Tielemans, nuovo capitano del Belgio, e metronomo dei Villans, che si schierano a specchio rispetto al Bologna, dato che il tecnico spagnolo proprio come Italiano è amante del 4-2-3-1 e predica aggressione, ritmo e uno contro uno a tutto campo. Ha mostrato qualche fragilità in questo inizio di stagione l’Aston Villa, che sta cercando la propria anima dopo un mercato complesso e un inizio di stagione delicato. Ma è club blasonato, che conta 7 titoli di Premier, 7 FA Cup, 5 League Cup, 1 Supercoppa inglese, 1 Supercoppa europea, 1 Coppa dei Campioni e 2 Intertoto. Insomma sa fronteggiare la pressione e sa esaltarsi nelle notti europee. Il Bologna lo sa, ma è pronto a riprovarci.