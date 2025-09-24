Benzina di emozioni. Non solo per la squadra, ma per una comunità

Baroncini

Riprendere in mano un pezzo iconico del 1964 come quello di Luca Goldoni dal memorabile titolo “L’urlo della città” non è casuale. Quest’anno il nostro giornale compie 140 anni e celebrare un così importante traguardo permette anche di analizzare, con il passo degli storiografi e non per una volta con l’urgenza della cronaca, il proprio lavoro. "Cominciarono i clacson, le bandiere, i cortei, gli abbracci, le lacrime. In dieci minuti nelle strade non ci si muoveva più: mi accorsi quasi con sgomento, che dalla fine della guerra non avevo più visto uno spettacolo così", così Goldoni descriveva l’euforia per l’ultimo scudetto rossoblù.

E l’euforia che vi raccontiamo in queste pagine e che è stata anche al centro delle tante iniziative per il nostro - il vostro - quotidiano è quella griffata Europa League che, in questi mesi di autunno/inverno e speriamo anche di arrivare alla primavera, rappresenta la benzina non solo per la squadra, ma per una intera comunità che ruota attorno al Bologna.

Non sarà una stagione semplice, soprattutto in un campionato che pare maggiormente livellato verso l’alto e dove le big difficilmente steccheranno. Non sarà una stagione semplice in Europa con tanti impegni e trasferte non scontate. Non sarà una stagione semplice anche nei sentimenti, se pensiamo all’ultima partita col Maccabi ancora da destinarsi in virtù delle tragedie mediorientali.

Ma sarà un grande romanzo, il romanzo di Bologna e del Bologna. Per questo oltre ad accompagnarvi quotidianamente sul nostro giornale e sui nostri siti, oltre a raccontarvi le curiosità sui social e con speciali come questo, il Carlino punta su altre due iniziative: Bar Carlino, il nostro Bar Sport (omaggio anche all’Eterno Stefano Benni) in diretta prima delle gare europee dal Bar Neri (h 17-18 se si gioca in anticipo, altrimenti dalle 18 alle 19), e la t shirt di Davide Bonazzi che dai tetti rossoblù rimanda subito a un cielo di stelle europee.

Divertitevi con noi in questi articoli, ma anche nei capitoli - tutti da scrivere - della nuova stagione del Bologna. Non ci interessa lo storytelling senza anima o i titoli acchiappa clic. Contano solo la passione - "La mia vita te la dedico" vi dice qualcosa - e la visione.

Buona Europa!