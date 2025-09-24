Bologna, capitale d’Europa. Il trofeo dell’Esposizione dall’Eiffel alle Due Torri

Tassi

"Il Bologna è lo squadrone che tremare il mondo fa". Basta la ruggente etichetta coniata negli anni Trenta per capire quanta Europa ci sia nella storia del club rossoblù. Una rapida occhiata alla bacheca dice che il Bologna ha portato a casa sei trofei continentali.

Due Coppe dell’Europa centrale nel 1932 e nel 1934, il torneo dell’Esposizione di Parigi nel 1937, una Mitropa Cup nel 61-62, una Coppa italo-inglese nel 1970 e una Coppa Intertoto nel 1998.

Davvero un bel bottino, farcito da pezzi di leggenda rossoblù, specie se si rovescia la clessidra del tempo fino agli anni Trenta.

È proprio in quest’ epoca, ricca di fermenti e di storici abbagli, che nasce il Bologna "tremamondo", la squadra capace di battere gli assi del calcio danubiano, per salire sul tetto d’Europa. Lo fa due volte, nel 1932 e nel 1934 aggiudicandosi la Coppa dell’Europa centrale.

La manifestazione è una rassegna del calcio continentale dell’epoca. Il Bologna, che ha già vinto due scudetti con Felsner alla guida, passa nelle mani dell’ungherese Gyula Lelovich. È una squadra fortissima con Gianni ’il gatto magico’ in porta, il viveur Monzeglio e Gasperi terzini e un attacco atomico con Maini e Reguzzoni esterni, gli oriundi Sansone e Fedullo mezzeali e il grande Schiavio centravanti.

È forse il Bologna più forte di sempre e i risultati lo confermano. Si apre al Littoriale con un 5-0 allo Sparta Praga (0-3 al ritorno) e poi 2-0 al First Vienna (0-1 al ritorno). Con la finale in tasca, il Bologna aspetta di conoscere l’avversario, ma i gravi incidenti durante le gare tra Juventus e Slavia Praga portano alla squalifica di entrambi i club. E così il Bologna vince il primo titolo europeo senza giocare.

Con la Juve che domina in Italia, è ancora in Europa che il Bologna trova gloria due anni dopo, con un altro ungherese, Kovacs, in panchina.

Le vittime di Schiavio, Reguzzoni e compagnia sono gli ungheresi del Bocskay, gli austriaci del Rapid Vienna, il Ferencvaros di Budapest in semifinale e gli austriaci dell’Admira in finale. Dopo la sconfitta per 3-2 a Vienna arriva l’apoteosi rossoblù a Bologna con un roboante 5-1 firmato da Maini, Reguzzoni (tripletta) e Fedullo.

Poi la storia scandisce il nome di Arpad Weisz. L’ungherese di origine ebraica è il nuovo tecnico del Bologna. Abile stratega e profondo conoscitore di uomini, Weisz vince due scudetti e si presenta con una squadra da sogno al trofeo dell’Esposizione di Parigi del 1937. È una vera Champions League dell’epoca perché alla rassegna partecipano anche gli inglesi del Chelsea.

Il Bologna di Ceresoli e Gasperi, di Andreolo e Schiavio, di Sansone, Fedullo e Reguzzoni è una macchina quasi perfetta. Un Bologna, solido e cinico, come lo descrive il giornalista francese Gabriel Hanot per il ’Miroir de Sportes’. Con il Chelsea, in finale, segnano Schiavio, Busoni e Reguzzoni due volte: finisce 4-1. Il Bologna è sul tetto d’Europa a due passi dalla Tour Eiffel, mentre l’Esposizione universale celebra la sua grandeur. Da quel magnifico acuto la storia europea del Bologna imbocca una malinconica discesa fino al 1961-62, quando la squadra affidata a Fulvio Bernardini lancia il primo acuto, presagio di uno scudetto che verrà. Il Bologna che vince la Mitropa Cup è parente stretto di quello che batterà l’Inter nello storico spareggio del 1964 all’Olimpico.

Il Bologna comincia il cammino eliminando la Sampdoria e gli slavi dello Stalingrad. Poi a novembre si impone in semifinale contro i ceki del Kladno. Nella doppia finale contro i cecoslovacchi dello Slovan Nitra ecco Nielsen e Perani che siglano il 2-2 dell’andata.

Prima dell’apoteosi del 4 aprile 1962 con Demarco, Pascutti e Nielsen a dare corpo al 3-0 finale che vale la coppa.

Con lo scudetto del 1964 in tasca e una squadra che gioca come in paradiso, il Bologna esordisce in Coppa dei Campioni contro i belgi dell’Anderlecht guidati dal fuoriclasse Paul Van Himst. È lui a firmare la vittoria belga di misura nella gara di andata. Il Bologna si prepara a rendere la pariglia al Dall’Ara e dopo i gol di Pascutti e Nielsen, Haller spreca la palla del 3-0 e a un minuto dalla fine un tiro sporco di Stockman inganna Negri e rimette in parità il computo delle reti. E così si arriva allo spareggio al Camp Nou di Barcellona in un clima sulfureo e maledetto. La partita non si schioda dallo 0-0 neppure dopo i supplementari e demanda la qualificazione alla monetina, come da regolamento.

L’arbitro spagnolo Zariquiegui lancia la moneta da 5 peseta che si conficca in verticale nel fango. Al secondo lancio capitan Pavinato sceglie ancora la faccia con l’aquila, ma la moneta ricade mostrando l’effigie di Francisco Franco, il dittatore spagnolo, e l’avventura europea finisce.

Per un nuovo trofeo bisogna aspettare la Coppa Italo-inglese del 1970. A vincerlo è il Bologna di Edmondo Fabbri. Ci sono ancora alcuni reduci dello scudetto (Bulgarelli, Perani e Janich), ma bussano alle porte Roversi e Cresci, Gregori, Pace e il rampante Beppe Savoldi cannoniere inesorabile. Quel Bologna vince la Coppa Italia e si guadagna l’accesso alla finale della Coppa italo-inglese contro il Manchester City. Sfida ad alta tensione, quella del Comunale, risolta da un gol di Rizzo e mille incognite per la gara di ritorno a Maine Road. Sul campo bollente dei Citizens, occasione di gloria per Vavassori, che para anche l’imparabile e per l’estroso Bruno Pace che mette lo zampino nei gol di Perani e Savoldi. Il 2-2 regala il trofeo al Bologna.

E siamo all’ultimo trofeo, la Coppa Intertoto del 1998 conquistata dal Bologna dei sogni firmato Carletto Mazzone. È una squadra fantasiosa e solida, che ha perso Baggio, ma ha trovato Beppe Signori e può contare sulla forza di Ingesson a centrocampo con l’ariete Andersson, il fantasista russo Kolyvanov e il sorprendente Nervo. Per guadagnarsi la Coppa Intertoto e l’accesso alla Coppa Uefa il Bologna piega prima i rumeni del National Bucarest, poi la Sampdoria di Spalletti e infine i polacchi del Ruch di Chorzow. È un trionfo che apre le porte a una grande cavalcata in Coppa Uefa con le vittorie su Sporting, Slavia Praga e Lione e l’uscita di scena in semifinale contro l’Olympique di Marsiglia: fatale l’1-1 del Dall’Ara dopo lo 0-0 dell’andata. E ora dopo lo storico ritorno in Champions di un anno fa e l’esaltante vittoria sul Borussia Dortmund, ecco il Bologna pronto per un nuovo sogno chiamato Europa League.