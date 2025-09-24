Bologna, riparte il viaggio. Da Birmingham a Istanbul. Europa League, più di un sogno

Marchini

E’ molto più di un viaggio. E’ qualcosa a metà tra il viaggio e un sogno. Forse, quello che si apre domani sera al Villa Park di Birmingham è semplicemente un viaggio nel sogno.

Certo, non ci sarà la musichetta della Champions come un anno fa, ma l’emozione da Europa è una scarica fortissima di adrenalina che attraversa di nuovo il popolo del Bologna. E allora benvenuti in Europa League, la seconda competizione continentale più prestigiosa. Scusate se è poco.

Un anno fa, i rossoblù varcavano le porte della casa dell’Aston Villa in punta di piedi, quasi con soggezione, con il cuore che scoppiava di felicità, la pancia piena di sentimenti e il telefono gonfio di foto. Qualcuno la ribattezzò, in maniera forse troppo critica, "la Champions da turisti", commistionando i risultati non esaltanti dei giovani ’deb’ di Italiano con lo stupore (sacrosanto) di un’intera comunità che sessant’anni dopo rimetteva i piedi nel torneo più prestigioso di tutti. In realtà, quella Champions i debuttanti rossoblù l’hanno pure onorata, battendo una grande nobile come il Borussia Dortmund, uscendo imbattuti dal doppio giro a Lisbona e chiudendo la fase campionato da otto gare con 6 punti, al ventottesimo posto, quando per portare avanti il sogno sarebbe bastato entrare nelle prime ventiquattro (il Bruges chiuse la fila dei qualificati con 11 punti, per capirci).

Questa Europa League si apparecchia con la stessa formula: sempre trentasei club, sempre una fase campionato dove ne passano sempre ventiquattro, con le prime otto direttamente agli ottavi e le altre a litigarsi la qualificazione agli spareggi. Stessa formula, ma tutt’altre prospettive. Già, perché quest’anno il Bologna ha un anno in più di esperienza europea e una Coppa Italia in più nella bacheca. Ha forgiato la sua corazza in un percorso lunghissimo, iniziato tra le fiamme di Anfield e concluso tra fiumi di emozioni all’Olimpico. Il Bologna non s’è fatto più grande: il Bologna s’è fatto grande.

E’ tornato a essere uno Squadrone, anche se l’avvio di questa stagione ha fatto tremare più i suoi tifosi che il mondo. Calma, però, con i processi: i tribunali del calcio a settembre sono chiusi. E la storia delle ultime due stagioni impone prudenza nei giudizi. Chiaro, le sconfitte in casa della Roma e del Milan hanno picconato un po’ l’entusiasmo da Coppa Italia, già scosso da un’estate di mercato che s’è portata via Beukema e Ndoye, due tra le colonne portanti di questo Bologna dei miracoli. Calma, però - lo ripetiamo - perché con le vittorie casalinghe con Como e Genoa i rossoblù hanno ricaricato le pile delle proprie vecchie certezze, nell’attesa di cementare bene i nuovi equilibri, con l’inserimento di tutti i neo arrivati: Vitik, Heggem e Zortea hanno bisogno di entrare nei meccanismi di una difesa che, nonostante i mille e un rumors estivi, vede ancora in Lucumi la sua guida. Così come Bernardeschi ha bisogno di tempo per risintonizzarsi nelle frequenze del calcio europeo e rilucidare così quel sinistro che tremare il mondo può fare. Il tutto nell’attesa dei gol di Ciro Immobile, il grande escluso di questa campagna europea, causa l’infortunio muscolare che gli avrebbe impedito di giocare almeno tre delle prime otto gare. Già, perché la speranza - robusta e legittima - è che il Bologna questa volta possa spingersi oltre le colonne degli ottavi di finale.

Intanto, però, avrà bisogno dei gol di Orsolini e di Castro, non a caso gli uomini copertina della vittoria di sabato scorso con il Genoa. Domani sera a Birmingham saranno loro a caricarsi il Bologna sulle spalle, per un viaggio che ha come destinazione finale la Vodafone Arena di Istanbul. Venti maggio duemilaeventisei: appuntarselo in agenda non costa nulla.