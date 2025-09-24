Brann, una ’cooperativa’ del gol. L’orgoglio di Bergen in campo

Sepe

Poco meno di 300 mila anime in città, ma un tifo che, in oltre cento anni di storia, ha sempre aspirato al massimo, venendo il più delle volte delusa. Lo Sportsklubben Brann o più semplicemente Brann, è la squadra di Bergen, Norvegia o meglio "l’orgoglio di Bergen" come recita anche lo slogan ufficialmente che accompagna il team scandinavo.

In bacheca tre campionati norvegesi e sette coppe nazionali con gli ultimi due trofei arrivati rispettivamente nel 2007 (vittoria del campionato) e nel 2023, con il successo proprio in Coppa di Norvegia.

Solo qualche apparizione a livello europeo con i quarti di finale della stagione 1996/1997 in Coppa delle Coppe come miglior piazzamento continentale per i biancorossi.

La qualificazione in Europa League per il Brann, arrivata grazie al secondo posto ottenuto nella passata annata, ha visto il club accarezzare anche il clan dei grandi, con il secondo turno di qualificazioni alla Champions League che ha visto impegnati i biancorossi contro il Salisburgo.

Gli austriaci alla fine hanno avuto la meglio (vittoria 4-1 a Bergen e 1-1 in Austria).

Da qui l’ingresso nel gruppo di Europa League, con questa opportunità che rappresenta dunque una grande vetrina e un’occasione per scrivere una nuova pagina della storia ultracentenaria del club, pur consapevole che questa non è di certo la squadra favorita alla vittoria finale.

Dopo un ciclo di quasi cinque anni con il norvegese Eirik Horneland, la panchina è stata affidata ad inizio gennaio al giovane Freyr Alexandersson che in bacheca ha già due campionati islandesi e tre coppe d’Islanda.

Toccherà a lui riportare alla vittoria il Brann, quanto meno in patria, con la stagione che al momento vede i biancorossi al terzo posto dopo diciannove partite, staccati di 8 punti dal duo di testa composto da Bodo Glimt e Viking.

La rosa ha un’età media di meno di 25 anni, con tanti giocatori norvegesi e una manciata di stranieri a completare l’organico.

I norvegesi hanno perso Aune Heggebo, capocannoniere con 7 reti del club fino alla sua cessione al West Bromwich e ora ripongono le loro speranze in Bard Finne, trentenne originario proprio di Bergen che, sino ad oggi, ha segnato 7 reti tra Eliteserien 2025 e Coppa di Norvegia.

Per lui anche 4 presenze in nazionale maggiore e un gol. I pericoli in area potranno però arrivare anche dalla corsia sinistra dove agisce Joachim Soltvedt, terzino autore di 6 assist.

In generale la squadra è una piccola cooperativa del gol, con quasi tutto il fronte offensivo che ha segnato più di due reti nel corso di quest’anno, frutto anche di un modulo offensivo come il 4-3-3.

Gli scandinavi arriveranno al Dall’Ara il prossimo 6 novembre e chissà se per quella data i rossoblù non conosceranno già più di qualche segreto sugli avversari grazie al norvegese Torbjørn Heggem che, pur avendo lasciato da tempo la patria, potrà dare qualche suggerimento a Italiano e ai compagni.