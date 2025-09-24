Celtic, una storia che sa di fede. McGregor tra le colonne portanti

Poggi

Tutti in piedi per il Celtic. La più attesa, la più affascinante, la più bella da giocare: 22 gennaio 2026, ore 18.45, stadio Dall’Ara. Da segnare sul calendario e poi viverla. Ancor più romantica sarebbe stata una notte nel paradiso di Celtic Park, ma Bologna non sarà da meno nell’accogliere i "The Bhoys" di Glasgow, squadra tra le più titolate e blasonate al mondo.

Difficile scegliere da dove partire per raccontare una storia fatta di non solo pallone, ma che vanta radici profonde: una storia di fede, religione e impegno sociale.

Fu nella chiesa cattolica di Santa Maria ad East Rose Street infatti che, su iniziativa di Fratello Walfrid, frate marista, il club fu fondato il 6 novembre 1887, con lo scopo, tra gli altri, di aiutare i migranti irlandesi in Scozia con partite di beneficenza. Nel maggio successivo, ecco la "prima" del Celtic, con maglia bianca a bordi verdi (ispirandosi alla bandiera irlandese), e sarà anche la prima di sempre contro i rivali cittadini dei Rangers, di chiara matrice protestante, nati 16 anni prima. Il primo dei tanti "Old Firm" che tutt’ora ci accompagnano: il derby più antico del mondo, a mescolare religione, politica e differenze sociali, un mix che per due volte all’anno (minimo) attira su di sé le attenzioni degli appassionati del "football" mondiale.

La squadra biancoverde, conosciuta in tutto il mondo per il simbolo del quadrifoglio e per l’inno "You’ll Never Walk Alone" intonato dai tifosi prima delle partite casalinghe (proprio come fanno ad Anfield, Liverpool, qualche chilometro più a sud, e il Bologna ne sa qualcosa…), è la più titolata in patria, avendo sorpassato i concittadini dei Rangers per numero di trofei ufficiali vinti (ora sono 119 contro 117), di cui 55 titoli nazionali, 42 coppe di Scozia e 22 Coppe di Lega.

Ma nella bacheca dei "Celts" figura anche una storica Coppa dei Campioni, conquistata a Lisbona nel ‘67 battendo l’Inter del mago Herrera, ma anche di Facchetti, Burgnich, Corso e Mazzola.

E allora il conto va aggiornato, con 120 trofei in tutto: ad oggi, soltanto gli egiziani dell’Al-Ahly (125), gli uruguaiani del Peñarol (150) e del Nacional de Montevideo (163), hanno vinto di più nella storia.

Sarà eccitante veder correre sotto la maratona quelle divise iconiche, oggi indossate da campioni in cerca di riscatto immediato, dopo la cocente eliminazione nell’ultimo turno dei preliminari di Champions da parte dei kazaki del Kairat Almaty: un’uscita totalmente inaspettata e che ha fatto rumore, parecchio rumore. Così tanto da far tremare anche la panchina di Brendan Rodgers, tecnico nordirlandese più conosciuto per il triennio a Liverpool (anche se contornato da molte più delusioni che trionfi), che per quanto di buono è poi riuscito a fare con il tempo, tra Leicester (vittoria del Community Shield e di un’FA Cup) e appunto Celtic (4 campionati, 4 coppe di lega e 3 coppe di Scozia).

Sul campo, i "big" si sprecano, dal portierone della Nazionale danese e figlio d’arte Kasper Schmeichel, al centrocampista e capitano Callum McGregor, fino al bomber giapponese Daizen Maeda. Tra le new-entry, il gioiello tunisino Tounekti e l’ex attaccante dell’Anversa Balikwisha.