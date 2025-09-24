C’era una volta Italiano in Europa. Il tecnico è pronto per una rivincita

di Massimo

Vitali

Un Italiano in Europa. Con pieno merito, perché l’Europa League Vincenzo se l’è guadagnata sul campo, insieme con i suoi ragazzi, alzando al cielo a maggio la Coppa Italia. E con piena cognizione di causa, perché Italiano l’Europa la frequenta dal 2022, ci ha giocato perfino due finali (il fatto che abbia perso entrambe non sminuisce la virtuosità del percorso) e nulla vieta di pensare che il suo calcio a mille all’ora modellato attorno a un’organizzazione tattica coraggiosa e feroce non possa un giorno consegnargli una panchina europea ancora più prestigiosa di quella rossoblù.

In realtà Vincenzo Italiano il suo primo viaggio in Europa lo ha fatto all’età di sei mesi, quando da Karlsruhe, la città della Germania che gli ha dato i natali, la sua famiglia è tornata a Ribera, nell’amata terra di Sicilia, dove il tecnico ha trascorso tutta l’infanzia e l’adolescenza.

Poi sul suo navigatore, anche se in altre vesti, l’Europa è ricomparsa tre anni fa alla guida della Fiorentina. Una geografia bizzarra e sconfinata, fatta di squadre dai nomi esotici e quasi impronunciabili (su tutte i serbi del Cukaricki), come in fondo si conviene a chi affronta un’avventura continentale in Conference League, la meno nobile delle tre coppe.

Di tutt’altro blasone il viaggio in Europa col Bologna della scorsa stagione, che si è rivelato un tuffo inebriante, inevitabilmente pieno di ostacoli ma anche di inattese opportunità di crescita, nella rutilante Champions League, la coppa in cui probabilmente Italiano sognava di giocare quando da ragazzino sudava nella natia Sicilia con la maglia del Partinicaudace.

Bravo Vincenzo che ce l’ha fatta: da Ribera ad Anfield (la casa del Liverpool), passando dai mille campi polverosi calpestati prima da calciatore e poi da allenatore c’è tutto il senso del sue essere un ‘self made trainer’.

Ma la favola bella di un Italiano in Europa adesso sta per arricchirsi di un nuovo capitolo: il viaggio in Europa League al timone del Bologna. Bello pure questo, e pure questo ricco di trappole e di occasioni da cogliere.

"E’ un girone impegnativo, con squadre che in campo continentale hanno esperienza e storia", ha detto il tecnico poco meno di un mese fa commentando il sorteggio del girone rossoblù. Non un girone di ferro, dal momento che solo Aston Villa, Celtic e Celta Vigo sembrano squadre dalla cilindrata robusta, mentre appaiono più alla portata avversari come Steaua Bucarest, Friburgo, Salisburgo, Maccabi Tel Aviv e Brann.

Nella testa di Italiano però adesso c’è solo il Villa Park, dove undici mesi fa il suo Bologna uscì tra gli applausi ma con il carico di una sconfitta (2-0 per l’Aston Villa,) che certificò tutte le potenzialità, in quel momento ancora inespresse, del suo Bologna.

Ruolino di marcia di Italiano in Europa, sommando le avventure con Bologna e Fiorentina? Quaranta partite giocate: 19 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte. E pazienza se le finali perse con la Fiorentina a Praga (col West Ham) e Atene (con l’Olympiakos) bruciano ancora. Istanbul, e la finale di maggio, distano otto mesi. E di sicuro Vincenzo medita la rivincita.