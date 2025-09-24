Dall’Ara, tra trasferte e stadio: "Questa città merita il meglio"

Gallo

Ha 62 anni, si chiama Stefano ed è tifoso del Bologna. Fin qui, nulla di strano o particolare. Solo che il cognome è Dall’Ara, perché Stefano, presidente di Scs Consulting e un passato importante nel mondo dei canestri (prima come giocatore del Gira, poi come dirigente di spessore), è nipote di Renato, il leggendario numero uno rossoblù, scomparso nel giugno del 1964, alla vigilia dello spareggio tricolore con l’Inter. Stefano, che è un fan sfegato di Bruce Springsteeen, pochi mesi fa era a Roma, per la finale di Coppa Italia. E spesso lo si può vedere in tribuna al Dall’Ara, dove, per forza di cose, è di casa.

Stefano, parliamo di Bologna?

"Volentieri".

Lo scorso anno Champions, in questa stagione Europa League.

"E’ ormai la terza stagione di una squadra che ha fatto un salto importante in avanti".

Salto in alto. Come lo spiega?

"Una società seria, con idee chiare che sta puntando non solo sulla qualità, ma pure sulla sostenibilità. Ogni tanto vengono venduti gli elementi che raggiungono quotazioni di mercato che consentono plusvalenze e la possibilità di reinvestire tali fondi. E il bello è…".

Cos’è il bello?

"Lo scorso anno, alla fine del mercato, ci si interrogava su che fine avrebbe fatto una squadra che aveva appena venduto Zirkzee e Calafiori. La realtà è che nessuno, alla fine, si è accorto che erano partiti due ottimi giocatori. Sarà lo stesso per Ndoye e Beukema".

Perché?

"Ma perché il Bologna, oltre alla sostenibilità, che è fondamentale, sta lavorando sul consolidamento. Grazie al lavoro fatto negli anni e a una programmazione seria siamo in presenza di una squadra che si è ormai ritagliata un ruolo preciso tra le formazioni più forti del campionato".

Trasferte europee?

"Beh, sto pensando di volare a Birmingham. Magari la città non è straordinaria, ma il club ha un suo perché. Poi non mi dispiacerebbe la Spagna. Vedremo".

Chi le piace dei nuovi?

"Mi dà fiducia Rowe, credo possa spostare gli equilibri. Come fino a pochi mesi fa, faceva Ndoye".

E tra i vecchi?

"Beh, impossibile dimenticare uno come Skorupski. E poi non credo di essere molto originale. Ma non posso fare a meno di citare Orsolini. E’ uno dei primi italiani e poi regala continuità e attaccamento alla maglia. Poi…".

Dica.

"Confesso un debole per De Silvestri. Ha sempre fatto le scelte giuste ed è un leader. E’ una bella storia".

Nonno Renato li avrebbe apprezzati?

"Sicuramente sì".

Perché così sicuro?

"Perché Orso e Lollo incarnano lo spirito di come lui concepiva la squadra. Più che una squadra, una famiglia. Molto integrata. E poi sarebbe stato allineato con l’attuale società".

Motivo?

"Pochi proclami, poche parole al vento. Tanti fatti e una stabilità di fondo. Fenucci come amministratore delegato e Saputo come presidente, con tutti i loro collaboratori, assicurano questo".

Questione stadio.

"Parliamone".

Tocca a lei. E’ lei un Dall’Ara.

"In astratto, il Dall’Ara, così com’è o come potrebbe diventare, è affascinante. C’è una storia dietro, il senso del tempo passato, le glorie del Bologna".

In concreto?

"Lo stadio nuovo resta, anche per il discorso che si faceva prima sulla sostenibilità, l’opzione migliore. Il Dall’Ara, di fatto, è in centro. Non sono un urbanista, però una soluzione differente garantirebbe magari magari meno traffico. E uno stadio ex novo avrebbe tutti quei parametri - legati ai ricavi - che il Dall’Ara, proprio perché ha cent’anni di vita, ristrutturazioni a parte, non può garantire".

Cosa può garantire il Bologna?

"Un altro campionato eccellente, in accordo con il valore della squadra, della società. E alla spinta di una città che, mi piace ricordare, pochi mesi fa ha invaso allegramente Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Sembrava la finale di un mondiale. La città merita il meglio".

Chiudiamo con un quesito insidioso.

"Proviamoci".

Lei è un fan sfegatato di Bruce Springsteen?

"Confermo".

E l’ha seguito un po’ ovunque.

"Non posso vantare primati eccezionali, ma una quarantina di concerti li ho visti. In Italia a Bologna, Milano, Firenze, Udine, Ferrara, Monza, Roma, Padova e Napoli".

E fuori dall’Italia?

"New York, New Orleans, Tampa, Londra, Barcellona e Marsiglia".

Non male come tour. E se il Bologna va in finale di Europa League.

"Magari".

Ma lo fa lo stesso giorno in cui c’è un concerto del Boss del quale lei ha già il biglietto.

"Scelta ardua, ma…".

Ma?

"Alla fine dico Bologna. Anzi, forza Bologna".