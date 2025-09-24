Friburgo, l’anima della Foresta Nera. L’azzurro Grifo tra i condottieri

Poggi

Saranno i primi a scendere sul manto del Dall’Ara il 2 ottobre, dalla Foresta Nera alle Due Torri, in cerca di punti e di affermarsi anche in Europa dopo il quinto posto agguantato nell’ultima Bundes, pur avendo flertato a lungo con la zona Champions ed essere poi crollati sul più bello. Ecco il Friburgo del giovane Julian Schuster, che da quelle parti avevano già avuto modo di conoscere come centrocampista per nove stagioni, fino al 2018, imparando poi ad apprezzarlo anche sulla panchina dei "Grifoni", dove siede dal marzo del 2024 quando Christian Streich, tra i fautori dell’epoca d’oro del club e meglio conosciuto come il "Sir Alex Ferguson di Germania", dopo 30 anni, ha detto basta.

In ballo, un’eredità che pesa e che pesava, ma che Schuster ha saputo subito alleggerire vincendo, al termine dello scorso campionato, il premio come miglior allenatore della Bundesliga.

Un potenziale predestinato, anche se, per restare in tema, di forchettate di "Foresta Nera" ne dovrà ancora mandar giù, specie quest’anno, con i suoi impegnati nel doppio cammino campionato e coppa.

Terra di dolci, ma anche di panorami da sogno, laghi pittoreschi e cittadine che sembrano uscite da un libro di fiabe, tanto è che per i tifosi del Friburgo, nel settembre di quattro anni fa, facile non è stato dover dare l’addio all’iconico Schwarzwald-Stadion, per oltre cinque lustri la casa dei rossoneri, incastonata tra gli alberi secolari della Foresta Nera che, di fatto, ne delimitava l’ingresso.

Ma i tempi corrono, le esigenze economiche crescono e oggi avere uno stadio moderno di proprietà fa lievitare i ricavi e dà stabilità. Così, spazio all’Europa-Park Stadion, bomboniera da 34mila posti (mentre lo Schwarzwald è diventata la casa della squadra riserve), pieno sempre, come prassi per il calcio tedesco, dove pulsa il cuore della tribuna sud, lì dove i giocatori si radunano dopo ogni fine partita per ringraziare i propri tifosi sotto all’imponente "muro rosso". E la squadra? E’ capitanata dall’azzurro Vincenzo Grifo, tedesco di Pforzheim (ad una ventina di chilometri da Karlsruhe, la città natale di un altro Vincenzo, mister rossoblù) nato da mamma pugliese e papà siciliano, radicatosi definitivamente qui nel 2019, dopo averci fatto tappa per due anni dal 2015 al 2017 ed essersi poi diviso tra Borussia M’gladbach ed Hoffenheim.

Nove gettoni e quattro gol in Nazionale sotto l’era Mancini che però, al momento di decidere se portarlo all’Europeo del 2021, fece altre scelte, per poi richiamarlo durante le qualificazioni (fallite) per l’ultimo Mondiale, coincise con l’ultima apparizione in azzurro di Grifo, uno dei 3 calciatori italiani, assieme Verratti e Gnonto, ad aver militato nella selezione maggiore senza aver giocato neanche un minuto in Serie A (ad oggi).

E’ lui il simbolo del Friburgo, maglia che ha indossato in più di 300 occasioni e dove è a un passo dalla tripla cifra di gol segnati (a settembre 2025 il dato parla di 95 centri). Proprio lui, "10" funzionale che, per uno strano scherzo del destino, ha segnato l’ultimo gol allo Schwarzwald-Stadion e il primo all’Europa-Park. Tutti da scoprire invece i due talenti dell’attacco arrivati in estate per una ventina di milioni complessivi: il francese Irié e il giapponese Suzuki. Partenza in salita in Bundesliga.