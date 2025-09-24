Il Bologna e il suo Social Club. Un mare di click per volare più in alto

Poggi

Vanno di pari passo con la squadra, collezionando risultati spumeggianti di settimana in settimana e acquisendo trofei virtuali da condividere con il club e il popolo social.

Lì dove il Bologna, nelle ultime stagioni, sta letteralmente spopolando, frutto di un lavoro strategico e costante, accaparrandosi like su like, visualizzazioni e condivisioni, da ogni parte d’Italia e del mondo, a comprendere più fasce d’età.

Nessuna retorica, ma la pura realtà, concretizzatasi con il tempo conquistando la fedeltà non soltanto dei propri tifosi, ma in generale degli appassionati che, per interesse e curiosità, hanno voluto seguire e spingere anche virtualmente i rossoblù nella loro cavalcata verso la Coppa Italia.

Tutto bellissimo sul campo e tutto bellissimo anche sui social, dove il picco è stato toccato proprio nei giorni in cui il Bologna di mister Vincenzo Italiano, a Roma, ha fatto la storia.

"È la nostra notte, è la nostra storia: Bologna ha vinto", la didascalia con cui il team social del Bfc aveva subito postato la grafica pochi secondi dopo i tre fischi di Mariani all’Olimpico e l’immediato tripudio rossoblù, valso oltre 122mila "reazioni" su Instagram e più di 41mila "mi piace" su Facebook, oltre a commenti, "repost" e tantissime condivisioni.

Da quel post in poi, è scattata la festa, con contenuti a raffica, immagini e video, anche inediti, con protagonisti gli stessi giocatori: da capitan De Silvestri a Santi Castro, fino all’uomo della storia, Dan Ndoye, e al "figlio di Bologna" Riccardo Orsolini, tra i volti più amati dal popolo del web.

Un fiume in piena a tinte rossoblù e non solo su Instagram e Facebook, ma anche su TikTok, il social del momento, dove il Bfc conta oggi oltre 613mila seguaci e quasi 12 milioni di like spalmati sui contenuti postati regolarmente sulla piattaforma.

Una crescita continua anche su Youtube, dove in estate è stato sfondato il muro degli 85mila iscritti, e dove tifosi ed appassionati possono trovare interviste e conferenze integrali dei giocatori e dirigenti, ma anche video speciali, "shorts", gli highlights delle partite della Primavera e del Bologna Women, oltre ad avere potuto vivere in diretta i test estivi di Valles e Bolzano, prodotti e lavorati in esclusiva dallo staff comunicazione del club. Tutto per il Bologna e tutti per i rossoblù, con puntualità e creatività, perché non sempre è facile comunicare, soprattutto al difficile e spesso imprevedibile pubblico del web, che però, alle volte, sa anche apprezzare ed unirsi.

Proprio come fatto in occasione del video di presentazione della campagna abbonamenti per questa stagione, dal titolo "Il Bologna, per sempre", che ripercorre e racconta i sogni di un’intera generazione di tifosi rossoblù, da papà in figlio, da nonno a nipote, da Roma a Roma, mescolando le emozioni di chi c’era nel ’64 e di chi a maggio occupava quegli stessi spalti dell’Olimpico, portando avanti una passione unica e senza tempo.

E poi ancora, i tributi al gruppo di Italiano e le mille immagini raccolte da Piazza Maggiore e tutta la città, la corona ad investire la maglia rossoblù anticipando sottoforma di rebus l’arrivo di Ciro Immobile, il siparietto con protagonista Gianni Morandi e la sua "carrambata" a Valles, oppure la sorpresa del gruppo rossoblù a Kimi Antonelli, bolognesissimo pilota della Mercedes, raggiunto poche ore dopo il trionfo nella capitale da De Silvestri e compagni, direttamente nel paddock del circuito di Imola. "Stay tuned" allora, anche quest’anno, come dicono sui social.