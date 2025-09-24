Il Celta punta sull’effetto Balaidos. Aspas la bandiera dei Los Celestes

Sepe

Todo por y para Vigo. Tutto da e per Vigo. Fu questo il motto che spinse verso la nascita del Celta, club galiziano che attende i rossoblù il prossimo 11 dicembre al Balaidos, il campo libero in lingua locale.

I Los Celestes sono tra le squadre più rappresentative di Spagna e pur non avendo un palmares così ampio come le più blasonate della Primera Division, ha una storia ultra centenaria.

Il Celta Vigo è stato fondato infatti nel 1923, grazie all’iniziativa lanciata qualche anno prima dal giornalista sportivo Manuel de Castro: la penna del Faro de Vigo predicava la necessità di unire le società locali in un unico club per dare vita a una squadra più forte, che potesse essere più competitiva specialmente nei confronti delle compagini basche, all’epoca ad un livello superiore rispetto a quelle galiziane.

Fu così che Real Vigo Sporting e Real Club Fortuna de Vigo si fusero dando vita al Real Club Celta.

Dopo i primi anni nel campionato regionale e le prime sfide con i futuri rivali storici del Deportivo La Coruna, nel 1928 è arrivato il debutto nelle serie nazionali, ma soltanto nel 1936 si è concretizzata la prima storica promozione in Primera Division. L’esordio in Liga arrivò però soltanto tre anni dopo visto che tutte le competizioni furono interrotte per la Guerra Civile spagnola.

Da lì in poi la storia del Celta è stata altalenante, tra retrocessioni e ritorni nella massima serie.

Agli inizi degli anni Settanta i galiziani però tornano in Primera e nel 1971 ottengono anche la prima storica qualificazione in Coppa Uefa. Il sogno europeo però durò appena una partita e il Celta dovette attendere 27 anni per il ritorno ad una competizione internazionale: al termine della stagione 1998-1999 infatti i Los Celestes torneranno in Uefa, arrivando l’annata successiva fino ai quarti di finale dopo aver battuto anche il Liverpool nei turni precedenti.

Era l’inizio di un periodo molto positivo per i galiziani, capaci di vincere anche una Coppa Intertoto nel 2000/2001, ma soprattutto raggiungere una posizione stabile anche in Liga, diventando di fatto la sesta forza del campionato.

Poi un altro decennio di alti bassi per il Celta, con retrocessioni e ritorni in massima serie. Nel 2013 l’arrivo di Luis Enrique sulla panchina e poi una serie di stagioni a ridosso delle coppe, con diverse salvezze senza patemi, sino all’ultima stagione in cui i galiziani si sono rivelati l’autentica sorpresa, chiudendo al settimo posto e riconquistando l’Europa League a otto anni dall’ultima partecipazione.

Il mercato estivo non ha portato a grandi operazioni, con i movimenti più rilevanti in uscita, come le cessioni di Strand Larsen e Fer Lopez al Wolverhampton. In porta è arrivata però una vecchia conoscenza della Serie A ma soprattutto del Bologna: si tratta di Ionut Radu, ultima stagione al Venezia. Tutti si ricordano bene del portiere rumeno che alcune stagioni fa fu protagonista dell’errore che portò al gol di Sansone sotto la Bulgarelli. Un errore che costò molto caro all’Inter che finì per perdere la corsa scudetto. In avanti invece la bandiera Iago Aspas, trentottenne capitano dei galiziani con all’attivo 528 match, 214 reti e 84 assist con la maglia dei Los Celestes. Sulla carta l’avversario è dunque abbordabile, ma l’atmosfera del Balaidos non sarà facile per i ragazzi di Italiano.