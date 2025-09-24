Il ritorno tra i canali di Birmingham. Piazze ricche di storia a Bucarest. Il sapore di mare tra le vie di Vigo

Sepe

La marea rossoblù di nuovo in giro per l’Europa. Sorteggiate le avversarie di questa Europa League, è riscattata la febbre per le trasferte internazionali che quest’anno hanno tre mete ben precise più una "virtuale". Si torna a Birmingham, tappa della scorsa Fase Campionato di Champions League mentre le due mete inedite saranno Vigo e Bucarest. Sullo sfondo poi rimane la sfida al Maccabi che per ovvie ragioni non si giocherà in Israele ma bensì in Serbia.

Ma andiamo con ordine. Il 25 settembre sarà tempo di Aston Villa-Bologna, atto secondo. L’anno scorso finì 2-0 per la squadra di Unai Emery ma siamo sicuri che i ragazzi di Vincenzo Italiano saranno pronti a dare battaglia. Prima di infiammare il Villa Park, i tifosi rossoblù dovranno raggiungere Birmingham, per la verità non una passeggiata: i voli diretti per la seconda città inglese per dimensioni e abitanti non partono dal Marconi e il popolo bolognese avrà valutato senza dubbio alcune soluzioni come Treviso, Pisa, Verona oppure i grandi scali come Venezia, Roma o Milano. In alternativa, passaggio per Londra e poi taxi o mezzi pubblici per arrivare in città. Qui indossata o meno la coppola per uno scatto cinematografico che possa strappare qualche like in stile Peaky Blinders, ci sono alcune tappe per trascorrere il tempo in attesa del match. Come la Library of Birmingham o il Museum & Art Gallery. Molto suggestivi anche i canali di Brindleyplace e il Jewellery Quarter, oltre al Gas Street Basin ma per gli amanti della musica, o meglio di un certo tipo di musica, tappa obbligatoria è il Ponte dei Black Sabbath su Canal Street sotto la quale c’è la panchina dedicata nel 2019 all’omonimo gruppo formato dal defunto Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward.

Archiviato il viaggio Oltremanica, a ottobre sarà tempo di pianificare il viaggio in Romania per FCSB (Steaua)-Bologna. Bucarest è senza dubbio più semplice da raggiungere con voli diretti dal Marconi con diverse compagnie low-cost. Per cercare poi le tariffe più convenienti, si possono scegliere anche altri aeroporti (Milano, Roma, Venezia, Verona, ecc.). La città offre diversi spunti, dal mastodontico Parlamento voluto dal dittatore Nicolae Ceausescu al centro storico con il quartiere Lipscani passando per Piazza dell’Università, cuore pulsante di Bucarest e tra i luoghi chiave della rivoluzione del 1989. Se avete pianificato qualche giorno in più prima o dopo la partita, potete camminare anche su Soseaua Kiseleff, un grande viale alberato realizzato nel 1832, a metà del quale c’è anche un Arco di Trionfo simile a quello parigino. E per un po’ di relax, ci sono anche le terme.

L’ultima tappa del cammino europeo a domicilio sarà Vigo, con il Bologna che tornerà ad affrontare una squadra spagnola ad oltre 30 anni dall’ultima volta. Trasferta complicata in questo caso, con i tifosi che dovranno volare su Porto e poi muoversi con i mezzi pubblici oppure scegliere di fare scalo, magari a Madrid. Come per Birmingham, anche per Vigo c’è la possibilità di voli charter organizzati, con atterraggio a Santiago de Compostela e poi trasferimento per lo stadio. Per chi avrà qualche ora in più, anche la città galiziana offre diversi spunti: dal quartiere marinaresco di Bouzas, al centro storico Casco Antiguo, passando per il porto e la Plaza Porta do Sol, tutti luoghi che potranno essere colorati di rossoblù. Peccato che la trasferta sia nella stagione fredda perché meriterebbero una visita anche la Spiaggia di Samil e le Isole Cies. La marea bolognese è già in movimento, pronta ad esplorare l’Europa a suon di cori e sciarpate.