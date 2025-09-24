Il Salisburgo, veterano delle coppe. Baidoo tra le punte di diamante

Poggi

Da diciotto anni presenza fissa in Europa, da venti nelle mani della Red Bull, che l’ha fatto volare altissimo. Diciassette titoli di campione d’Austria, nove coppe austriache e tre supercoppe, più una ferita ancora aperta nel torneo, che il Salisburgo si porta appresso dal 1994, quando l’Inter di Berti, Bergomi e di un giovane Dennis Bergkamp, gli sollevò in faccia la Coppa Uefa a San Siro.

Ma in trent’anni tanto è cambiato, laddove il genio della musica Mozart cominciò a spaziare da opera a sinfonia, diventando presto leggenda.

Il vero spartiacque arriva nel 2005, quando la multinazionale, madre dell’energy drink per eccellenza in tutto il mondo, rileva il club, cambiandone radicalmente identità, nome, stemma e colori, che dal viola diventano bianco e rosso.

Un passaggio di consegne che in parecchi non gradiscono, tant’è che parte della tifoseria si rifiuterà per sempre di sostenere e rappresentare l’attuale Salisburgo, preservando la tradizione passata e fondando, pochi mesi più tardi, l’Austria Salzburg, il continuo del club fondato nel 1933, che tutt’ora resiste e milita in terza serie, seguito ancora da migliaia di appassionati nonostante i costanti successi conquistati "dall’altra sponda" cittadina.

Al timone Thomas Letsch, allenatore da inizio 2025, di ritorno nell’universo Red Bull, avendo già allenato in passato la squadra satellite del Salisburgo, il Liefering.

Pressing alto, verticalità ed alta intensità: chi difetta di queste caratteristiche, può anche restare a sedere nel sistema del tecnico tedesco, contaminato dalle esperienze in giro per il continente.

Non solo pressione, ma anche estro e qualità, questi i principi su cui negli anni si è generato il Dna del Salisburgo, fucina di talenti come soltanto pochissimi club nel mondo: un autentico laboratorio calcistico in cui le giovani promesse vengono modellate per il grande calcio. Il tutto, monitorato dal leggendario Jurgen Klopp, ingaggiato nel suo post-Liverpool come supervisore della rete internazionale, allestita tra Salisburgo, Lipsia, New York, fino ai brasiliani del Bragantino: tutte società della scuderia Red Bull.

Un progetto studiato, di successo, puntando solo sui giovani. Da qui sono infatti passati Haaland, Mané, Szoboszlai, Adeyemi, Keita e Šeško, arrivati da quasi sconosciuti e rivenduti a cifre astronomiche. Gli ultimi a fare ingresso in questa pregiata lista di campioni, l’esterno d’attacco Dorgeles Nene (finito al Fenerbahce per 18 milioni) e Oscar Gloukh, talento israeliano classe 2004 e protagonista in maglia Red Bull dell’ultima Champions e Mondiale per Club, dopo il quale è stato ceduto all’Ajax per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, 15 in più di quanto era stato acquistato due estati prima dal Maccabi Tel Aviv. Ma tranquilli, questa squadra farà parlare di sé anche nella stagione in corso, per tornare a vincere in patria e scalzare lo Sturm Graz (campione in carica nell’ultimo biennio), e sognare in Europa. La stella? L’attaccante classe 2006 Edmund Baidoo, giovane ma già in grado di brillare e da meritarsi l’etichetta di potenziale promessa di successo. Rapido, versatile e con ottime capacità di dribbling: la stoffa non certo non gli manca.