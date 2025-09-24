Il tour speciale del senatore Casini: "Che orgoglio girare l’Europa"

"A Birmingham non potrò esserci, ma sul calendario mi sono ritagliato dei giovedì liberi per seguire il Bologna sia al Dall’Ara che in trasferta. Anche perché andare in giro per l’Europa, da italiano, con i colori rossoblù addosso è una grande emozione".

Pier Ferdinando Casini per il Bologna c’era, c’è e sempre ci sarà. C’era negli anni dei successi gazzoniani, in quelli delle sofferenze pre-saputiane, nelle stagioni anonime dei dodicesimi posti e a maggior ragione negli ultimi due anni punteggiati di trionfi.

Senatore Casini, comincia un altro viaggio del Bologna in Europa.

"Il sorteggio è stato decente e e sarebbe bello se passassimo il turno: significherebbe stare in Europa non solo per onor di firma, ma per giocarcela sul serio".

Questa squadra oggi le sembra attrezzata per riuscirci?

"Diciamo che l’inizio di stagione è stato un po’ complesso: adesso bisogna che le cose vadano messe un po’ a regime. D’altronde di questi tempi si dicevano le stesse cose un anno fa e poi...".

Quindi qual è il messaggio ai tifosi del supertifoso Casini?

"I tifosi devono gettare il cuore oltre l’ostacolo. Capisco che chiedano sempre di più, è nell’ordine delle cose: ma devono anche coltivare la virtù della pazienza e del realismo. In estate abbiamo perso alcuni pezzi pregiati e i sostituti si devono adattare".

Quindi vigile (e fiduciosa) attesa.

"Gli infortuni non ci stanno dando una mano, ma bisogna avere fiducia e nel frattempo rafforzare il nostro sostegno alla squadra. A maggior ragione adesso che sta scattando questa nuova bellissima avventura in Europa".

Non ci sarà più Anfield e i due templi calcistici di Lisbona.

"Ad Anfield c’ero e c’ero anche a Lisbona con lo Sporting, nell’ultima nostra partita di Champions. Purtroppo impegni pregressi mi impediranno di essere al Villa Park, ma anche in Europa League non mancherò. Andare in giro con addosso i colori rossoblù è emozionante, noi bolognesi siamo accolti ovunque in modo fantastico e la nostra squadra emana simpatia".

Immobile e Bernardeschi invece che cosa le ispirano?

"Simpatia pure loro, perché da quasi settantenne non posso che provare simpatia per i cosiddetti vecchietti in campo. Aggiungo che uno di questi vecchietti purtroppo ci ha punito col Milan: Modric è un giocatore fantastico e sta dimostrando che col fisico integro e una grande professionalità tutto è possibile, a qualsiasi età. Spero che Immobile e Bernardeschi possano seguire l’esempio di un altro veterano esemplare come Lollo De Silvestri".

E poi c’è Italiano, che ad ogni estate deve rimettere insieme il puzzle.

"Italiano nelle ultime quattro stagioni, le tre alla Fiorentina più quella sulla nostra panchina, ha dimostrato di essere un allenatore non bravo, bensì ottimo. Non si può mettere in discussione il valore di un tecnico se vanno storte due partite. Anche con Italiano, per me, la parola chiave è fiducia".

C’è il lungo viaggio in Europa e a dicembre ci sarà il viaggio breve, ma intenso, in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.

"E quello lo sto già progettando. Sono due partite secche e in due partite secche, come ha dimostrato la vittoria in Coppa Italia a maggio, tutto è possibile".