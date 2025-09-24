La carica dei tifosi e del Dall’Ara. Entusiasmo, fiducia e appartenenza sulla grande spinta della Champions

Giordano

Da tre anni a questa parte, Bologna e la sua gente sono diventate una cosa sola: è il binomio vincente che ha fatto la differenza. L’uno a trascinare l’altro e viceversa. Si sono dati tutto e restituito altrettanto.

Risultato? Entusiasmo, un clima trascinante e un Dall’Ara diventato fortino. A Casteldebole si è passati dai 12.576 abbonati della stagione 2022-23 ai 22.153 di quella attuale, le presenze medie sono in continuo aumento: dai 22mila di tre stagioni fa, ai 28mila dell’ultima. I risultati hanno scoperchiato il vaso di entusiasmo del popolo rossoblù, che ha pacificamente invaso le altre piazze al seguito della squadra: in Italia e in Europa, fino all’esodo dei 30mila presenti a Roma per la finale di Coppa Italia, lo scorso 14 maggio, quando si mosse la città.

La città intera, perché in realtà la città si è sempre mossa. Un anno fa, in Champions, il tutto esaurito nel settore ospiti fu una costante, con biglietti per le trasferte bruciati in pochi minuti.

Mille, duemila, quattro mila: a seconda delle disponibilità.

Bologna ricomincia da lì, in attesa di capire se l’Europa League e una possibile favola europea possa alimentare ulteriormente il fuoco della passione.

Ma è soprattutto dal fortino Dall’Ara che il Bologna dovrà spremere i punti necessari per garantirsi almeno il 24esimo posto e i playoff per gli ottavi, se è vero che nell’ultima stagione, in campionato, la squadra di Italiano ha viaggiato alla media casalinga di 1,95 punti e l’anno prima, con Thiago Motta, addirittura alla media di 2,16 punti a gara: medie da Champions. A Bologna passeranno i tedeschi del Friburgo, i norvegesi del Brann, gli austriaci del Salisburgo e gli scozzesi del Celtic. In trasferta, invece, i rossoblù saranno attesi dai viaggi in Inghilterra (Aston Villa), Romania (Steaua Bucarest), Spagna (Celta Vigo) e Serbia (Maccabi Tel Aviv).

Un anno fa servirono 10 punti in Europa League per centrare il 24esimo posto utile per i playoff e se il Dall’Ara dovesse confermarsi fortino anche in questa stagione le speranze di passaggio del turno si trasformerebbero in obiettivo concreto.

Un anno fa, in Champions, pur al netto di un cammino complicato, specie in avvio con una squadra da rodare e un nuovo tecnico, il Bologna pareggiò con lo Shakhtar, perse di misura con Monaco e Lille, centrando poi la prima storica vittoria nella massima competizione in casa con il Borussia Dortmund.

Cercasi nuove imprese e nuovi viaggi per l’Europa, quella che a Bologna tutti confidano possa diventare la nuova favola stagionale, dopo Champions e Coppa Italia delle scorse stagioni.

Bolognesi pronti a sbarcare a Bucarest, a Vigo e a Backa Topola, cittadina serba che dista 100 chilometri da Vukovar, nella provincia di Vojvodina, ovvero i paesi che hanno visto venire alla luce e poi nascere calcisticamente Sinisa Mihajlovic: se non è destino questo.

C’è da scommettere sulla presenza dei tifosi, per i quali la meta rappresenterà pure un pellegrinaggio nelle terre dell’indimenticato tecnico.