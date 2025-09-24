La truppa dei rossoblù. Ciro il grande assente. Orso suona la carica

Giordano

Ricomincia la campagna europea. E tra i calciatori più attesi, in casa del Bologna, non può che esserci quel Riccardo Orsolini reduce da una stagione record da 15 reti in campionato e 2 in campionato.

Arriva dall’annata migliore della carriera, che gli è valsa il ritorno in nazionale, nell’anno che potrebbe valere il mondiale, ammesso e non concesso che gli azzurri riescano a sfatare il tabù qualificazione.

Da sfatare, per la bandiera rossoblù Orso, c’è quella della prima rete in una competizione europea con la maglia del Bologna: già, perché nell’ultima annata da incorniciare è mancato solo il timbro in Champions. Ci è andato vicino più volte, anche in quella che è stata la prima vittoria in Champions con il Borussia che gli è costato un infortunio.

E’ tempo di riprovarci, per salire ulteriormente di status all’interno di una carriera in perenne ascesa a tinte rossoblù.

E’ senz’altro il numero 7, il più atteso. Il 17, invece, è il grande escluso: Ciro Immobile, uomo da copertina dell’ultima campagna acquisti: l’infortunio muscolare alla coscia rimediato all’esordio con la Roma gli è costato uno stop di tre mesi. Il rientro è previsto per fine ottobre, una volta che il Bologna in Europa avrà già affrontato Aston Villa, Friburgo e Steaua.

Considerando che ci sarà una preparazione da rifare, l’ex Lazio avrebbe rischiato di non essere al meglio neppure con il Brann, alla quarta delle otto giornate della campagna Europea.

E allora, fuori Ciro e dentro Dallinga, uomo di Coppe: perché l’olandese è stato fondamentale nella cavalcata in Coppa Italia e lo fu in Francia tanto in Europa League quanto nella Coppa nazionale e nell’ultima stagione è andato a segno anche nell’unica vittoria in Champions dei rossoblù.

Ma è in primis da Santiago Castro che il Bologna si attende il salto di qualità in attesa di Immobile: Santi, altro giocatore che come Orso cerca la consacrazione nell’anno che porta ai mondiali e il primo gol nelle competizioni europee.

Ha bruciato le tappe, fino qui, l’argentino: gli si chiede di bruciarne altre. Tra i più attesi c’è pure Lewis Ferguson, l’uomo che è diventato l’equilibratore del Bologna di mister Vincenzo Italiano, dopo il cambio di modulo e il ritorno. Un anno fa rientrò a stagione ampiamente iniziata e non a caso il Bologna trovò la quadratura del cerchio cammino facendo: da trequartista a mediano di equilibrio.

Un anno dopo, all’interno di un gruppo che riparte dallo stesso tecnico (Vincenzo Italiano) e sulle tracce di quel percorso di crescita che ha portato il Bologna ad alzare la Coppa Italia a 51 anni dall’ultima volta.

Vecchi i principi, nuovi alcuni volti.

Perché in Europa, ci sarà Cambiaghi, che un anno fa rimase fuori dalla lista complice la rottura del crociato. E ci sarà pure Rowe, l’acquisto più oneroso della storia rossoblù, chiamato a non fare rimpiangere l’addio di Ndoye, l’uomo grazie al quale l’Europa League è possibile.

Si aggiungano Vitik ed Heggem, nuovi centrali arrivati dopo l’addio di Beukema: l’elenco degli uomini più attesi di questa nuova campagna europea è completa.

Adesso la parola passa direttamente al campo.