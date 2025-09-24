Paramatti chiede ’vendetta’: "Il mio Bologna subì un torto, questo deve credere nel sogno. Italiano mi ricorda Mazzone"

Vitali

Il Bologna chiamato a un nuovo esame d’Europa. Racconti, ricordi, speranze e sogni di chi, come Michele Paramatti, un quarto di secolo fa in Coppa Uefa furoreggiava in una squadra quasi irripetibile che ha scritto fulgide pagine di storia.

Paramatti, il Bologna torna a giocare in quella Coppa in cui lei segnò un gol tanto pesante quanto infruttuoso in quel 20 aprile 1999 all’Olympique Marsiglia.

"Come faccio a non saperlo? Sono passati ventisei anni ma quel gol me lo riguardo ancora: e la cosa mi esalta e mi tormenta. Mi esalta perché è stato uno dei momenti più belli della mia carriera e mi tormenta perché quella notte siamo stati davvero a un passo dalla finale di Mosca".

Ma l’arbitro Merk vi strozzò la gioia in gola a tre minuti dal novantesimo.

"Fischiandoci contro un rigore inesistente, che Blanc trasformò calciandolo due volte. Se allora ci fosse stato il Var in finale contro il Parma saremmo andati noi".

Oggi c’è un Bologna che ci riprova: rotta su Istanbul?

"Se fossi nei calciatori del Bologna ragionerei come ragionavo io da da calciatore: step by step. Quindi il primo passo è qualificarsi per gli ottavi e questa squadra ha tutte le carte in regola per riuscirci".

Anche se ancora non appare del tutto registrata.

"In estate sono partiti giocatori importanti e ne sono arrivati altri: all’inizio serve sempre un po’ di tempo per trovare i giusti equilibri. Si facevano gli stessi discorsi un anno fa e abbiamo visto com’è andata a finire. La verità è che da due anni i fatti danno ragione alle scelte del club".

Immobile e Bernardeschi: vedi alla voce esperienza.

"In campo internazionale, e soprattutto in tema di vittorie, di esperienza ne hanno tanta, anche se Ciro non potrà metterla a disposizione almeno nella prima fase (è stato escluso per infortunio dalla lista Uefa, ndr). Sta a loro adesso sposare in toto la maglia, come ho fatto io in tutte le piazze in cui ho giocato: a Ferrara come a Bologna, a Torino come a Reggio Emilia. Senza questo senso di appartenenza non sarei stato il calciatore che sono stato".

E senza un allenatore bravo non si va da nessuna parte: il riferimento è a Italiano.

"Oggi i calciatori sono più evoluti rispetto a quando giocavo io. L’allenatore bravo oggi dev’essere un grande gestore di gruppi: e arrivo a Italiano. La scorsa stagione ha dimostrato di saper coinvolgere tutti, dal primo dei titolari all’ultima delle riserve. E questa è una grande risorsa, perché se fai sentire importante ogni calciatore quel calciatore quando giocherà ti ripagherà della fiducia".

Un allenatore del suo passato che aveva la stessa attitudine?

"Mazzone. In quella stagione magica chiunque giocasse lasciava il segno: anche i vari Mangone, Binotto, Cappioli".

Il cammino del Bologna in Europa League comincia domani notte a Birmingham con l’Aston Villa. Lei da piccolo sognava di giocare in uno stadio come il Villa Park?

"Sono cresciuto a Salara, un piccolo comune della provincia di Rovigo. E per me sognare il grande calcio voleva dire sognare di giocare al Mazza con la maglia della Spal. Da Salara a Ferrara ci sono venti minuti di bicicletta e la domenica io e miei amici montavamo in sella e andavamo a vedere la partita".

Però è diventato grande a Bologna.

"L’ho sempre detto: Bologna è stata la mia nazionale".

A proposito: gioca bene gioca male Paramatti in nazionale, cantava la curva. Ma lei la maglia azzurra non l’ha indossata mai. E’ un cruccio?

"No. E’ vero, non ho mai indossato quella maglia ma ci sono andato vicino. Arrigo Sacchi, quando era sulla panchina azzurra, un giorno mi chiamò dicendomi che era sua intenzione convocarmi. Poi purtroppo di lì a poco si dimise...".

Torniamo all’Europa League: che cosa può lasciare in dote ai ragazzi di Italiano?

"L’Europa League non avrà la qualità della Champions ma sempre Europa è e giocare a quei livelli ti fa crescere: lo ha dimostrato il percorso che ha fatto la squadra la scorsa stagione. Sfidare le squadre più forti del continente ha abituato il gruppo ad affrontare le partite importanti e non a caso il Bologna ha poi vinto la finale di Coppa Italia. Quindi sarà tutto di guadagnato".

Se oggi fosse un calciatore del Bologna in quale stadio vorrebbe mettere piede?

"Sarebbe stato esaltante giocare al Celtic Park, la casa del Celtic. Invece gli scozzesi verranno al Dall’Ara e sarà comunque una notte da ricordare".

A lei piaceva giocare di notte?

"Mi piaceva giocare di notte, col freddo, con la pioggia. Semplicemente: mi piaceva giocare, nel senso che mi divertivo".

In Europa, oltre a quello contro l’Olympique, ha segnato gol consegnati agli almanacchi.

"Sì. Il primo gol del Bologna in Intertoto, nel ‘98, l’ho fatto io: una fucilata di testa da corner, sul primo palo, nel 2-0 in casa con il National Bucarest. E sempre in quell’Intertoto, semifinale d’andata al Dall’Ara con la Sampdoria, ho segnato uno dei miei gol più belli di sempre: una rovesciata volante in area piccola, appoggiandomi a Sakic, da far venire giù lo stadio. Andatevela a rivedere".