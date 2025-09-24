Saputo sogna in grande. I rossoblù preparano la campagna d’Europa con una partenza sprint

Giordano

Un anno fa la Coppa Italia fu la favola che divenne storia, il traguardo passato da sogno a obiettivo, giorno dopo giorno: obiettivo del Bologna e di una città intera, che attorno a quel percorso seppe esaltarsi in campo e fuori, divenendo un tutt’uno. Dopo la Champions e il quarto posto targato Thiago Motta, non era semplice: nè ripetersi nè riuscire a ritagliarsi nuovi traguardi da inseguire.

Ma gli obiettivi da inseguire fanno spesso la differenza tra una stagione anonima, come negli anni dell’assestamento della prima era Saputo e qualcosa di diverso, destinato a rimanere nella memoria, come sono state la scorsa stagione. Lo ha detto e ribadito l’ad Claudio Fenucci, nel corso dell’estate, interpretando il pensiero di patron Saputo: "Dovremo trovare nuovi obiettivi da raggiungere".

Ha poi spiegato che l’obiettivo in testa c’è già e si chiama Europa League: "Sarebbe bello fare un percorso in Europa, questa volta".

Non si parla di vittoria, è qualcosa che non si può programmare. Ma neppure era in programma di vincere la Coppa Italia. Il Bologna ci proverà, con la voglia di godersi il viaggio, come nelle ultime due stagioni.

Un viaggio che può regalare emozioni, crescita a livello di brand e tecnico: leggasi il Bologna di Italiano prima dell’inizio della Champions (13esimo in classifica in serie A) e dopo, quando arrivò alle curve finali della stagione quarto in classifica e in finale.

E lì, scelse il da farsi, puntando sulla Coppa Italia e perdendo colpi, complici anche la stanchezza per la lunga rincorsa e gli infortuni.

Saputo sogna una nuova Coppa.

O meglio, una nuova epopea: questa volta europea.

Dopo la Coppa Italia, l’obiettivo quest’anno è regalarsi un percorso da protagonisti in Europa. Se in Champions i rossoblù sono arrivati tardi, finendo fuori dai playoff, questa volta si punta a entrare quanto meno tra il nono e il ventiquattresimo posto, per un posto nei playoff per gli ottavi, a cui accederanno le prime otto della classe al termine della prima fase.

Dalla Coppa Italia all’Europa League: il Bologna prova a cullare un nuovo sogno che coinvolga squadra, tecnico e città e faccia vivere un’altra annata all’unisono.

Saputo vuole un’altra Coppa, un’altra avventura indimenticabile, come lo fu la penultima avventura nell’allora Coppa Uefa, nel 99’, quando il Bologna uscì in semifinale contro l’Olympique Marsiglia, con qualche torto: ma è comunque un cammino rimasto nella storia e nella memoria, nonostante il finale amaro. Serve una nuova campagna d’Europa: anche per confermare il percorso di crescita delle ultime stagioni.

Dopo la qualificazione in Champions e la vittoria di Roma, quello che manca è un percorso da protagonisti in Europa, che dia ai protagonisti un nuovo status.

Anche perché l’Europa League garantisce meno proventi della Champions, ma proseguendo nel cammino e unendo i diritti europei a quelli di serie A e alle cessioni eccellenti di Beukema e Ndoye, Saputo si garantirebbe un’altra annata con bilancio positivo e un club che per il secondo anno cammina con le sue gambe senza immissioni di denari nelle casse.

E anche questo era uno degli obiettivi annunciati da Joey Saputo quando acquistò il club, insieme a quello di riportare il Bologna in Europa nel giro di dieci anni. Ora quello che conta è una partenza sprint.