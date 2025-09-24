Serate speciali prima dei match. Torna il nostro ’Bar Carlino’. Il pre-partita dei tifosi rossoblù

Sepe

Il salotto rossoblù, appuntamento imperdibile prima di ogni partita europea del Bologna. Competizione diversa, stesso format.

Bar Carlino torna anche per l’Europa League, confermando il format che aveva preceduto le partite di Champions nella passata stagione. Dal martedì o mercoledì al giovedì, poco cambia, lo spazio dedicato alla passione per la squadra di Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi tornerà anche quest’anno a partire dal 25 settembre, data di inizio della nuova avventura internazionale del club di Saputo.

Confermato il format e confermato anche il luogo che ospiterà il "bar sport" a tinte rossoblù: i riflettori saranno accesi sempre sotto i portici che conducono proprio allo stadio Dall’Ara e a San Luca, più precisamente tra i tavolini di Neri Pasticceria Caffetteria che ospiterà ancora l’iniziativa ideata e condotta dai giornalisti del nostro quotidiano.

Uno spazio per raccontare il Bologna e il suo cammino in Europa League ma anche Bologna città, con le sue sfaccettature e i suoi protagonisti, con un filo, rigorosamente rossoblù, ad unire tutto e tutti in un pre-partita da vivere.

Il programma, che avrà sempre il supporto di Confcommercio Ascom, Banca di Bologna, EcoSer e Caffè 14 Luglio accompagnerà la nuova cavalcata europea del Bologna in tutte le tappe della Fase Campionato, dalle 18 alle 19 quando le partite sono in programma alle 21, mentre per i match delle 18.45, la diretta sarà dalle 17 alle 18.

In conduzione i nostri cronisti, pronti a raccontare in ogni puntata una nuova storia.

Sotto il portico più affascinante al mondo, si alterneranno tifosi, vip, campioni dello sport e protagonisti del tessuto cittadino per un intervista, una testimonianza o più semplicemente per accompagnarci nel percorso di avvicinamento al fischio d’inizio dei match di Orsolini e compagni.

Si comincerà proprio domani, quando il Bologna sarà impegnato a Birmingham contro l’Aston Villa, con l’ultimo appuntamento invece in programma il 29 gennaio 2026, quando i rossoblù affronteranno il Maccabi Tel Aviv.

Tifosi, appassionati o semplicemente curiosi che cammineranno sotto i portici di Via Saragozza potranno assistere da vicino e insieme a noi il programma, nell’attesa dei 90’ di coppa mentre i tifosi in trasferta potranno comunque seguirci in streaming.

Bar Carlino infatti animerà così ancora una volta il pre-partita delle serate europee del Bologna, per un’ora, con il format in diretta che sarà trasmesso sul digitale terrestre da Canale 88 ma anche sui nostri canali social e sulla piattaforma Twitch.

Un appuntamento imperdibile per condividere insieme la gioia di questo sogno speciale, conquistato sul campo e tutto da vivere sperando in una cavalcata emozionante.

Un’impresa europea, quella dei rossoblù, che merita di essere celebrata con una maglietta esclusiva, in edizione limitata, resa unica dalla penna e dalle idee dell’illustratore bolognese Davide Bonazzi. Proprio lui, che qualche mese fa ha reso omaggio alla storica vittoria nella finale di Coppa Italia degli uomini di Vincenzo Italiano e che oggi dà nuovamente sfogo alla creatività, ispirato dalle imprese della propria squadra del cuore.

"Mostra il tuo orgoglio", lo slogan che accompagna un altro oggetto destinato a entrare nella collezione dei tifosi bolognesi. Il sogno è realtà: il Bologna va in Europa League e il Resto del Carlino celebra questa avventura con tre iniziative speciali dedicate a chi porta i colori rossoblù nel cuore, a partire dalla esclusiva t-shirt.

Le nuvole in cielo formano la mappa dei sogni dei bolognesi, appunto, ma è sotto l’azzurro e il bianco che il rosso e il blu si abbracciano dando vita alla magia.Il piccolo tifoso guarda l’orizzonte e la sua città: una bandiera rossoblù sventola fuori da una finestra. Ci sono i portici patrimonio dell’umanità Unesco, le Due Torri (senza i cantieri attorno alla Garisenda malata), la Basilica di San Petronio. C’è il Santuario di San Luca adagiato sui Colli. E, ovviamente, non manca lo stadio, il Dall’Ara, centro gravitazionale delle emozioni e tempio delle notti magiche dei tifosi. C’è tutta Bologna, insomma. Un simbolo di appartenenza, un grido di gioia che unisce squadra e tifosi sotto gli stessi colori.

La t-shirt – al prezzo speciale di 12 euro – nasce, come successo già per celebrare la Coppa Italia, dalla collaborazione tra il nostro quotidiano e Davide Bonazzi. È già possibile prenotarla nella propria edicola di fiducia: la maglietta sarà disponibile nelle taglie S, M, L, XL e 2XL. Per informazioni, è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica: marketing@ilrestodelcarlino.it