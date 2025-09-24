Sfida inedita contro il Maccabi. Peretz, un pericolo sotto porta

Poggi

Salvo variazioni in corso d’opera, l’ultima gara della prima fase di Europa League del Bologna, fissata per il prossimo 29 gennaio, si giocherà in Serbia, più precisamente alla Tsc Arena di Backa Topola. Qui vengono disputate le gare "interne" del Maccabi Tel Aviv che, dopo il 7 ottobre 2023 e l’avvio del conflitto a Gaza, ospita le avversarie in campo neutro, tra imponenti misure di sicurezza, stadi e alberghi blindati.

Non fa eccezione l’undici di Zarko Lazetic, fratello di quel Nicola che ad inizio millennio trascinò il Como in Serie A, per far poi girare tra Chievo, Siena, Lazio, Genoa, Livorno e Torino.

Meglio sulla panchina che come attaccante invece Zarko, che vanta comunque una carriera di rispetto tra Serbia e Grecia e che, dal luglio 2024, ha raccolto l’eredità lasciata da Robbie Keane, che dopo un campionato e una supercoppa vinte in patria, più un ottavo di Conference League perso in maniera piuttosto rocambolesca nel doppio confronto con l’Olympiakos (dopo aver vinto l’andata 4-1), ha lasciato la panchina dei "gialli", gli unici d’Israele ad essere rimasti in gioco nelle coppe, dopo le eliminazioni di Beitar Gerusalemme, Maccabi Haifa e Hapoel Beer Sheva.

Rischio corso anche dal Maccabi, che da campione in carica della Ligat ha’Al è partito direttamente dai preliminari di Champions dove, però, ad avere la meglio nella doppia sfida è stata la matricola cipriota del Pafos (arrivata poi fino alla storica qualificazione nella League Phase). Meglio invece sono andati i playoff di Europa League, lì dove i successi sui maltesi degli Hamrun Spartans e gli ucraini della Dynamo Kiev, sono valsi il pass per la fase finale.

Così il Maccabi, come due anni fa, prenderà parte alla seconda competizione continentale (per la 17°volta nella sua storia) incrociando, oltre ai rossoblù di Vincenzo Italiano, anche Paok Salonicco, Dinamo Zagabria, Midtjylland, Lione, Stoccarda e Friburgo.

E sarà una prima volta assoluta contro il Bfc, il secondo confronto invece contro un club italiano, dopo le due sfide nella fase a gironi di Champions del 2004 contro la Juventus. Una vita fa.

Attualità, precedenti, ma anche un po’ di storia, cominciata 119 anni fa nella capitale israeliana. Una storia che avrebbe dato vita alla squadra di calcio più titolata del Paese, con 26 titoli nazional, 24 coppe di Israele, 9 coppe di lega e 8 supercoppe d’Israele, oltre a due Champions League asiatiche. Il capitano è Dor Peretz, che in Italia già conosciamo per il suo breve e non certo idilliaco passato al Venezia (18 presenze in A nella stagione 21/22, chiusa tra l’altro con la retrocessione), ma soprattutto per la recente doppietta rifilata nelle qualificazioni Mondiali agli azzurri di Gattuso nella trasferta di settembre sul neutro di Debrecen (4-5 e un finale da brivido).

Centrocampista, ma all’occorrenza anche trequartista di qualità, che fungerà da supporto all’attaccante rumeno Nicolaescu, uno degli acquisti più onerosi dell’estate, assieme al centrocampista belga Kristijan Belic, arrivato dall’Az Alkmaar. In porta, invece, spazio al veterano Roi Mishpati.