Si comincia il 19 dicembre

Sono ventiduemilacentocinquantatré gli abbonamenti per il campionato: in numeri fa ancora più effetto, ovvero 22.153. Nel dato-record delle tessere per la serie A 2025-26 ci sono tutti gli onori e oneri della stagione che è appena cominciata. Suona pomposo dirlo ma un consenso così grande, formalmente, mancava addirittura dal secolo scorso. Correva la stagione 1999-2000, con Sergio Buso in panchina avvicendato dopo 7 giornate da Francesco Guidolin, quando il Bologna a guida Giuseppe Gazzoni al botteghino della A fece registrare 22.484 tessere. Nel successivo quarto di secolo solo una volta il club ha superato la fatidica quota ventimila: non a caso è successo un anno fa, quando sull’onda dell’euforia per la qualificazione alla Champions League gli abbonamenti in campionato furono 20.048. Onori e oneri si diceva. Perché i 22mila e rotti abbonati in campionato di questa tornata da un lato rappresentano un attestato di amore e fiducia senza precedenti nel terzo millennio e dall’altro mettono il club, Italiano e i calciatori nella condizione di non poter tradire le aspettative.