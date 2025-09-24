Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Taser, dibattito tra utilità e limiti
Bologna Europa League
Bologna Europa League
24 set 2025
Si forma alla Spal, il top sotto le Torri. Scudetto con la Juve

Michele Paramatti nasce a Salara di Rovigo il 10 marzo 1968. Cresce nelle giovanili della Spal, dove milita dal 1987...

Bologna, Italy, September 2019 - Aerial view of Renato Dall'Ara Stadium

Michele Paramatti nasce a Salara di Rovigo il 10 marzo 1968. Cresce nelle giovanili della Spal, dove milita dal 1987 al 1995. Per i cinque anni successivi gioca con la maglia del Bologna, che porta dalla serie C alla A e con cui gioca segnando anche in una doppia semifinale di Coppa Uefa contro l’Olimpique Marsiglia, nella notte più beffarda della recente storia rossoblù: la rete al 18’ del difensore illude il Dall’Ara che al minuto 87’ vede sfumare la finale per un rigore contestatissimo trasformato da Blanc.

Centrale difensivo riconvertito da Gibì Fabbri a terzino di fascia, a 32 anni viene acquistato dalla Juventus: in bianconero disputa due campionati, vincendo uno scudetto. Chiuderà la carriera con un ulteriore anno a Bologna e un altro alla Reggiana.

