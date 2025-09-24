Steaua, tanti ex Serie A nella rosa. Chiriches garanzia di esperienza

Sepe

Il club più titolato di Romania, mai retrocesso e con in bacheca anche due trofei europei. O meglio lo sarebbe fino al 1998 perché lo Steaua Bucarest ha una storia divenuta travagliata dal punto di vista legale e che negli ultimi anni ha portato il club ad essere identificato come Fcsb.

E’ questo infatti il nome corretto da utilizzare per l’avversario che il Bologna si troverà di fronte il prossimo 25 ottobre all’Arena Nationala.

Ma riavvolgiamo il nastro. Il club di Bucarest nasce ufficialmente nel 1947, come sezione della polisportiva Asociatia Sportiva a Armatei Bucuresti, una società legata direttamente all’esercito rumeno.

La fondazione si deve ad alcuni ufficiali legati alla Casa Reale di Romania e già nel 1949 arriva il primo trofeo, la Coppa di Romania. Il primo nome dato alla squadra fu Cca, Casa Centrala a Armatei per poi diventare alla fine degli anni Sessanta Csa, Clubul Sportiv al Armatei con il nome Steaua, Stella, che arrivò soltanto soltanto nel 1961. Intanto la bacheca del club ha iniziato a popolarsi di trofei arrivando a 28 campionati, 23 Coppe di Lega e 7 Supercoppa nazionali. Negli anni Ottanta il periodo d’oro in Europa, con la vittoria della Coppa dei Campioni nella stagione 1985-1986 e la Supercoppa Europea del 1986 con la squadra rumena che arriverà all’ultimo atto dell’antenata della Champions League anche nel 1988-1989 dopo essersi fermata in semifinale nella stagione precedente.

Sono anche gli anni di Gheorghe Hagi, con la Steaua dal 1986 al 1990 prima del suo passaggio al Real Madrid e poi al Brescia.

Il fantasista avrà anche una parentesi come allenatore a metà degli anni Duemila. Intanto nel 1998 arriva la svolta a livello societario, con la privatizzazione del club, che prende il nome di FC Steaua Bucaresti venendo scorporato dalla polisportiva legata all’esercito rumeno e nel 2003 viene definitivamente acquistato da George Becali.

E’ l’inizio di una battaglia giudiziaria: il Ministero della Difesa contesta il passaggio a privati e nel 2014 il tribunale revoca l’uso del logo e dello stadio all’Fc Steaua.

Nel 2017 arriva anche una nuova sentenza che vieta l’uso della denominazione "Steaua", con il club che cambia formalmente il nome in Fotbal Club Fcsb pur venendo universalmente riconosciuta ancora come Steaua Bucarest grazie all’avallo sia di uefa che di federazione rumena. Intanto la polisportiva originale rifonda la sezione calcistica sotto il nome di Csa Steaua Bucuresti (che riparte dalla quarta lega), vincendo un’altra causa nel 2021 che stabilisce come tutti i trofei vinti sino al 1998 appartengano a quest’ultimo e non all’Fcsb. Una storia controversa che tuttavia sul campo influirà poco: di fronte ai rossoblù ci sarà comunque il club più forte di Romania, con un’ampia esperienza in Europa. In rosa diversi ex Serie A, dal mediano Vlad Chiriches, a lungo con il Napoli ma anche a Sassuolo all’ex Denis Alibec, giramondo tornato a casa quest’estate (qui aveva cominciato nelle giovanili) dopo aver militato anche all’Inter e soprattutto brevemente anche al Bologna.