Un passato come centrocampista

Taser, dibattito tra utilità e limiti

Massimo Pandolfi
Bologna Europa League
Bologna Europa LeagueUn passato come centrocampista
24 set 2025
Bandiere e tifo nella curva rossoblù

Vincenzo Italiano è nato a Karlsruhe, in Germania, il 10 dicembre 1977. Cresciuto a Ribera, in Sicilia, dove si è trasferito quando aveva solo sei mesi, ha giocato nel Partinicaudace, Trapani, Verona, Genova, Verona, Chievo, Padova, Perugia e Lumezzane. Poi, da allenatore, Venezia (come vice), Luparense San Paolo (allievi), Vigontina San Paolo, Arzignano Valchiampo, Trapani, Spezia, Fiorentina e Bologna.

Promosso in serie B alla guida del Trapani, porta lo Spezia alla conquista della serie A. Passa poi alla Fiorentina dove ottiene una finale di Coppa Italia (sconfitto 2-1 dall’Inter e due finali di Conference League, battuto una prima volta, 2-1, dal West Ham United e una seconda volta dall’Olympiacos, 1-0. Nell’estate del 2024 diventa l’allenatore del Bologna.

© Riproduzione riservata