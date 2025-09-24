Una vita nel Gira, tra novità e successi

Stefano Dall’Ara è nato a Bologna il 26 aprile 1963. Ha due fratelli, Patrizia e Roberto e una cugina, Riccarda. Il padre, Augusto, è stato cresciuto da Renato (che non aveva figli) ed è sempre stato legato alla memoria del ‘nonno’. Ha giocato nel Gira ed è stato tra i fondatori del Playground dei Giardini Margherita. Terminata la carriera nel 1992, è stato ad del Gira dal 1992 al 2010. In bacheca una Coppa di Lega e la finale del 2002 per la promozione in A2. Vice presidente vicario della Lnp dal 2003 al 2009 è stato vice presidente dell’Assigeco dal 2016 al 2020.