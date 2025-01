Campa, nuovo boom di iscritti: "Abbiamo oltre 75mila assistiti. Anche ultracentenari tra i soci"

Dal 1958, Campa si impegna a garantire ai propri clienti assistenza sanitaria di eccellenza, caratterizzata da un alto livello di prestazioni, tempi di risposta rapidi e un’attenzione scrupolosa ai dettagli e al benessere della persona. Una storia lunga oltre sessant’anni, che ha visto la Mutua Sanitaria Integrativa crescere, innovarsi e diventare un punto di riferimento in Italia. A raccontare i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri di questa realtà è il presidente Federico Bendinelli.

Presidente, che anno è stato per voi il 2024?

Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti. Anche quest’anno abbiamo registrato un aumento del numero di iscritti e assistiti, includendo i soci diretti tramite convenzioni aziendali, superando i 75.000 assistiti complessivi, con un incremento dell’8% rispetto al 2023. Nel 2024 abbiamo visto un significativo aumento del numero delle prestazioni sanitarie (legato alle difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale nel garantire cure tempestive), e, nonostante l’aumento dei costi dovuti all’inflazione, siamo fieri di aver mantenuto un livello di prestazioni molto alto. Sottolineiamo con orgoglio che circa l’85% dei contributi raccolti viene redistribuito a favore dei nostri assistiti. Un valore che ci distingue, grazie anche a un bassissimo livello di spese generali. Questo rappresenta un punto di eccellenza per Campa rispetto a molte altre mutue sanitarie dello stesso tipo. Per il 2025 il nostro obiettivo è quello di mantenere lo stesso livello di prestazioni e una proporzionalità coerente con il totale dei contributi raccolti".

Quanto è importante, in servizi di questo tipo, una veloce tempistica?

"É fondamentale: un aspetto sempre apprezzato dai nostri associati è la rapidità con cui riusciamo a fornire prestazioni sanitarie, sia attraverso le strutture convenzionate in forma diretta, sia tramite il rimborso delle prestazioni. I tempi di pagamento sono veloci, e questo contribuisce a mantenere un alto livello di consenso e soddisfazione da parte dei nostri assistiti".

Tra i vostri valori spicca quello di assistere i soci per tutta la vita. Un impegno importante, considerando che- secondo la classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole24 ore- l’Indice di dipendenza anziani (che misura quanti ultra64enni ci sono ogni 100 adulti in età lavorativa 15-64 anni) a Bologna è 39,20 (con media italiana a 40,26). Un valore sotto la media nazionale, ma comunque significativo. "Sì, è una delle caratteristiche di cui andiamo più orgogliosi. Una volta che una persona si associa a Campa, rimane sempre parte della nostra comunità, indipendentemente dalla frequenza o dal costo delle prestazioni sanitarie di cui ha bisogno. Ogni assistito resta con noi per tutta la vita, un’eccellenza che non ha eguali rispetto a qualsiasi compagnia assicurativa. Abbiamo anche diversi soci centenari, un risultato che rappresenta un’ulteriore testimonianza della qualità e della continuità del nostro lavoro".

Oltre alle adesioni individuali avete anche numerose convenzioni aziendali.

"Esatto, nel 2024 è cresciuto anche questo dato. Abbiamo avuto ottimi sconti e continueremo a battere questa strada anche quest’anno. Tra le aziende convenzionate c’è anche Ducati, e il fatto che un’impresa internazionale di questo calibro riconosca l’efficienza delle nostre prestazioni ci rende molto orgogliosi"

Un servizio importante che ormai offrite da più di 60 anni.

"Ci teniamo a essere riconosciuti come realtà istituzionale, non soltanto per l’importanza del servizio che facciamo ma proprio perché dal 1958 siamo ancora efficienti e costantemente in crescita, continuando a collaborare con importanti istituzioni sanitarie".

Il cuore del vostro operato è a Bologna, dove siete nati. La vostra attività si estende anche oltre?

"Sì, operiamo a livello nazionale. Essendo nati e consolidati a Bologna, la nostra presenza è particolarmente forte in Emilia-Romagna, ma, oltre a questa regione, abbiamo una significativa concentrazione di soci a Milano, un numero rilevante a Roma e una presenza importante in Abruzzo, dove collaboriamo con diverse realtà bancarie locali tramite convenzioni".

Qual è il vostro obiettivo per il futuro?

"Il nostro obiettivo è di continuare a crescere, ampliando sia il numero di soci sia quello degli assistiti. Una maggiore base associativa ci permette di essere sempre più competitivi nel rapporto qualità-prezzo, mantenendo i contributi più contenuti e garantendo al tempo stesso prestazioni sanitarie di alta qualità".