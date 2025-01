Confesercenti: "Lo sviluppo passa dal turismo"

Lavoro, cantieri, turismo e sicurezza. Questi i macrotemi trattati da Loreno Rossi, direttore generale di Confesercenti Bologna, nel suo disegno di quanto sta accadendo in città, in termini di qualità della vita. Secondi in Italia per tasso di occupazione con il 78,4%. Tuttavia, la città scende al 18° posto per consumi. "Il costo della vita è alto, così una persona tende a restringere le spese".

Cosa bisognerebbe fare?

"Occorre lavorare per lo sviluppo turistico della città".

Di cos’ha bisogno la città per essere sempre più attrattiva? "Deve investire nella commercializzazione e assumere sempre di più le sembianze di un territorio a vocazione turistica. Non possiamo ripetere il dicembre 2024, il quale ha visto pochi eventi che hanno spinto la gente a venire in centro. Non c’è ‘overtourism’ a Bologna, bisogna soltanto spendere meglio le risorse".

In centro ci sono 2,8 bar ogni 1.000 abitanti ma 7 librerie ogni 100mila abitanti.

"È difficile sostenere le spese di una libreria in centro storico. E anche i bar ormai iniziano a chiudere a causa dei costi di mantenimento troppo elevati"

Nonostante questo Bologna è molto apprezzata.

"Tante volte i piccoli negozi hanno bisogno che arrivi gente attratta da eventi culturali. Quindi ben venga tutto quello che è ‘motore di turismo’: la Champions, il Tour o la Coppa Davis". Bologna è sesta su 107 province nella classifica generale indice della criminalità. In particolare, 208 denunce ogni 100mila abitanti per furti negli esercizi commerciali.

"Riprendersi il territorio solo con le iniziative in piazza XX Settembre non risolve il problema. Anche in centro si percepisce una maggiore insicurezza e questo è colpa delle tante persone irregolari ancora presenti sul territorio che si sommano alla criminalità già esistente. La gente chiede maggiore severità".

I cantieri occupano la città.

"Bologna è in ritardo clamoroso per quanto riguarda la modernizzazione dei trasporti pubblici. Il tram doveva essere fatto negli anni ’90, quando anche la città stessa avrebbe goduto di un impatto migliore".

Sull’alluvione, cosa accadrà nel 2025 per gli esercenti?

"Le attività sono obbligate a fare una polizza catastrofale e il termine è slittato al 31 marzo. Da adesso, solo così le imprese potranno accedere ai risarcimenti dello Stato, perché iniziano a mancare le risorse".

Giovanni Di Caprio