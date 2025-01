Cresce il tasso di occupazione. Laureati, solo la Brianza fa meglio. Margini di crescita per le start up

Per un soffio siamo giù dal podio. Ma Bologna si difende, resiste e si conferma un’ottima città per il business e per gli affari. Il secondo parametro, tra i sottogruppi che compongono la classifica generale del Sole 24 Ore, dal titolo ‘affari e lavoro’ vede una leggera novità sotto le Due Torri. Qui, infatti, la seconda tappa nel 2023 ha fatto sedere sul podio la città dei Portici Unesco, affidandole in custodia il terzo posto, con 575,6 punti. Una leggera folata di vento, però, scalza Bologna dal podio e le consegna il quarto posto nel 2024. Una medaglia di legno che, tutto sommato, non fa sfigurare la nostra città, culla di occasioni per nuovi talenti ed emergenti imprenditori, sinonimo della forte presenza lavorativa sul tessuto urbano. È Trieste a strappare dalle mani della Dotta il terzo posto, con un punteggio di 590,40 punti. Bologna abbassa la performance dell’anno precedente con 570,70 punti. Classifica a parte, dalle grandi alle piccole aziende, dalle multinazionali fino alle realtà a conduzione familiare, il futuro del nostro sistema e tessuto economico appare roseo. A dimostrazione ci sono alcuni dei quindici parametri presi in considerazione. Partiamo dall’analisi del primo valore, che è l’indice per eccellenza del mondo professionale: il tasso di occupazione premia la città con una medaglia di argento, con un miglioramento in questa precisa sezione rispetto al 2023, quando Bologna si è classificata terza. Su una fascia di cittadini e cittadine che va dai 20 ai 64 anni, il tasso di occupazione è del 78,4%, mentre nel 2023 è stata di 76,8%. La distanza è minima con la prima in cima alla graduatoria, che è Bolzano con 79,60%.

Questo miglioramento fa ben sperare ed è accompagnato da un altro ottimo risultato, che interseca il mondo degli affari con quello accademico. Nella voce dei laureati o delle persone in possesso di altri titoli terziari, comprese in una fascia d’età che va dai 25 ai 39 anni, Bologna è seconda e vince, anche qui, la medaglia d’argento, seconda solo a Monza-Brianza. Ma la differenza tra le due posizioni è quasi impercettibile: la prima totalizza 45,90 punti, mentre Bologna ne concretizza 45,20, con una media italiana di 28,04. Affrontiamo ora il capitolo delle start up innovative, che fanno rientrare Bologna nelle prime venti città, conquistando il tredicesimo gradino. Perde una postazione rispetto al passato 2023, ma la flessione è minima e potrebbe dare lo slancio per poter fare di più. Interessante anche il dato sul trend delle presenze turistiche (su base Istat con dati del 2023 rispetto al 2022), dove Bologna è ventottesima, ben lontana dalla prima Isernia. Sulle imprese in fallimento ogni cento imprese registrate, invece, Bologna è 18esima con un valore di 0,1, che è lo stesso fino alla terza in classifica. Concludiamo con la parità di genere. In merito al gender pay gap, cioè la differenza di retribuzione tra uomini e donne, la città più progressista d’Italia si posiziona al ventinovesimo posto, registrando una crescita. L’obiettivo, nel 2023, era migliorare e Bologna lo ha fatto, salendo di ben cinque postazioni.

Mariateresa Mastromarino