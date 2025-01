Dalle aziende alle Ztl. Soluzioni personalizzate per limitare gli accessi

"Nel nostro ultimo progetto abbiamo sviluppato una soluzione avanzata che integra automazioni e chiusure industriali con sistemi di sicurezza e controllo accessi. Ci occupiamo dell’installazione e gestione di tornelli, barriere, cancelli e dispositivi di sicurezza perimetrale, combinando sicurezza meccanica automatizzata con tecnologia elettronica avanzata per il controllo degli accessi". La 4matic è sempre più un punto di riferimento del settore. Il nostro sistema consente di definire con precisione chi può accedere a un’azienda, a uno stabilimento specifico o persino a singole aree, stanze o reparti, in base a parametri personalizzati – spiegano dall’azienda –. Ad esempio, possiamo limitare l’accesso a determinate zone a personale che abbia completato specifici corsi di formazione, indispensabili in ambienti in cui vengono utilizzati materiali particolari o processi specifici. Ciò che ci distingue, e per cui siamo tra i primi in Italia, è la capacità di connettere dispositivi di chiusura automatica (come barriere, cancelli, serrande) a sistemi elettronici di controllo accessi già esistenti, creando soluzioni su misura per il settore industriale. Questa combinazione garantisce massima affidabilità e sicurezza per aziende leader del territorio, con cui collaboriamo. Sempre con un focus sulla sicurezza, ma nelle aree pubbliche, produciamo dissuasori di traffico per delimitare zone di accesso ai centri storici e garantire la protezione di aree sensibili".