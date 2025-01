Furti e droga, c’è ancora da fare. Bolognina tra le aree più ’calde’. Fiducia per le forze dell’ordine

Bologna ha il suo tallone d’Achille. Una piaga che è difficile da curare e sulla quale certamente servono azioni più concrete. Parliamo del capitolo legato a ‘giustizia e sicurezza’, posizione che colloca Bologna, nel 2024, al novantacinquesimo posto. Rispetto al risultato della scorsa classifica, quella generata nel 2023, Bologna conquista qualche posizione e sale dal gradino 101. Un ‘sali e scendi’ quasi tipico per la città delle Due Torri, che nel 2022, invece, era risultata sempre novantacinquesima, proprio come nel 2024.

Qualcosa, insomma, è stato fatto, ma bisogna continuare a seguire la giusta direzione per sconfiggere la criminalità che si concretizza sotto diverse forme. In questa classifica settoriale, Bologna totalizza 634,30 punti, seguita da Genova a 632,40 e preceduta da Catanzaro a 646,20. Tra i quindici indicatori analizzati, i fari si accendono sull’indice di criminalità sulla base del totale dei delitti denunciati, sulle rapine, lo spaccio e i furti.

Ma procediamo per gradi, partendo dal totale dei delitti denunciati, considerando le denunce ogni centomila abitanti. Su Bologna, arrivata 102esima, si registrano 5.539,30 denunce. Un numero alto, che ci posiziona esattamente sotto Prato (4.887,90) e sopra Torino (5.685,10).

Il dato indica che sono tanti i cittadini e le cittadine che si rivolgono alle forze dell’ordine per denunciare, ma mette in allerta sullo scenario che stiamo vivendo e affrontando.

Passiamo al capitolo dei furti, analizzati sempre considerando le denunce ogni centomila abitanti: quelli con destrezza sono 404,10 a fronte di una media nazionale di 124,06. Ci collochiamo in questo modo al posto numero 101. Quelli alle autovetture, invece, posizionano Bologna settantesima, con 61,60 denunce. Un leggero miglioramento rispetto al 2023, quando siamo arrivati 73esimi.

Bologna novantesima, invece, per i furti con strappo. Posizione 101 per le rapine in pubblica via, con un risultato di 51,50 denunce contro una media italiana di 17,18.

Preoccupano anche le truffe e le frodi informatiche, per le quali Bologna arriva 93esima con 632,90 denunce. Un lieve miglioramento rispetto alla scorsa classifica, quando la città delle Due Torri si è seduta al 103esimo posto. Per i reati legati agli stupefacenti, comprendendo spaccio e produzione, Bologna è 80esima.

Dati non inaspettati che rispecchiano la percezione della sicurezza degli stessi cittadini.

Sui luoghi maggiormente sensibili si sta operando, grazie all’impegno delle forze dell’ordine e agli sforzi dell’amministrazione comunale, come nel triangolo composto da stazione, piazza XX Settembre e il parco della Montagnola e in Bolognina, in particolare in piazza dell’Unità. Le ore notturne quelle più a rischio.

Mariateresa Mastromarino