Galleria Volpini in vetrina. Il regno dell’antiquariato nel cuore pulsante della città

"Esiste una specie di ’Triangolo delle Bermude’ in centro a Bologna, i cui lati collegano idealmente, in linea d’aria, piazza Maggiore, le Due Torri e Piazza delle Sette Chiese. Noi siamo proprio lì, dove tutti, ma proprio tutti, bolognesi e turisti, devono passare". Così Leonardo Volpini ed Evelina Tinarelli descrivono la loro Galleria d’antiquariato "I Volpini", un nodo centrale della cultura e dell’arte bolognese. Tutto nasce nel 1989, anno dell’inaugurazione della loro prima Galleria che allora si trovava in via d’Azeglio, mentre dal 2014 sono in via Santo Stefano 10.

Sin da subito Leonardo ed Evelina si specializzano in mobili Biedermeier austro-ungarici, pittura floreale - animalista, paesaggistica, accessori, oggettistica tavola, argenteria, ceramica, vetri, lampade. La loro attività non passa certo inosservata, al punto che, a solo un anno dall’apertura, i celebri scrittori bolognesi Giorgio Maioli e Giancarlo Roversi decidono di inserire la galleria all’interno del volume "Protagonisti a Bologna".

"Aperti da un solo anno e lusingati dalla proposta, aderimmo con entusiasmo entrando a far parte del volume, in una cerchia di privilegiati, solo grazie alla nostra immagine e non perché avessimo una storia alle nostre spalle", racconta Leonardo Volpini.

Trentaquattro anni dopo l’uscita di quel volume, i Volpini decidono di riprendere in mano il progetto, dando vita a quello che potrebbe essere definito un secondo capitolo di "Protagonisti a Bologna", un racconto delle storiche attività che da anni animano il cuore della città: "Ho deciso di sottoporre il progetto al direttore generale di Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, il quale, sposata subito la causa, ha suggerito di far rinascere quell’idea e quell’opera indicando come autore proprio Andrea Maioli, degno figlio di quel Giorgio che così generosamente ci interpellò all’epoca. Maioli ha accettato con piacere l’incarico e ha proposto di mantenere lo stesso titolo di allora", prosegue Volpini.

Ecco dunque che proprio un mese fa è uscito "Protagonisti a Bologna" di Andrea Maioli (Ed. Pendragon), con le fotografie curate e scattate da Carlotta Ginevra Volpini, figlia di Evelina e Leonardo, digital marketing manager de "I Volpini" e responsabile Galleria Cortina d’Ampezzo (aperta nel 2012). "L’abbiamo affiancata all’autore con il compito di cogliere carattere e atmosfere dei partecipanti, ambientati nelle rispettive sedi di lavoro, sia che fossero aziende, negozi, studi professionali, luoghi di ristoro o altro", proseguono Volpini e Tinarelli. Oltre a dedicarsi con impegno a un progetto che racconta le realtà bolognesi, "I Volpini" rappresentano essi stessi una parte fondamentale della cultura della città.

Tra i parametri della classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole figura anche quello legato alla cultura. Quando viene chiesto a Evelina Tinarelli quale sia il ruolo della loro Galleria in questo ambito, la risposta è chiara: "Attraverso la nostra attività promuoviamo cultura ogni giorno: ci occupiamo di temi legati alla storia dell’arte meno conosciuti rispetto a quelli del ‘600-’700 tradizionalmente associati al mondo degli antiquari. La nostra attenzione è rivolta principalmente all’800, un periodo segnato dall’Illuminismo e da profondi cambiamenti sociali, culturali e storici, caratterizzato da grandi innovazioni. Esploriamo movimenti della seconda metà dell’800, il design e le scuole artistiche non italiane, come quelle della Mitteleuropa, della Francia per la pittura, e della Gran Bretagna. Mentre il panorama italiano è ben rappresentato da altri nostri colleghi, noi ci concentriamo su qualcosa di diverso, offrendo un punto di vista originale e unico".

I Volpini, infatti, importano direttamente da Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Usa, mobili del periodo Biedermeier, rigorosamente di provenienza austro-ungarica, dipinti, lampade e oggettistica, specializzati nel rapporto uomo-natura fatto di cani, cavalli, cacce, fiori, nature morte, paesaggi alpestri e sport. E realizzano interni personalizzati. "Inoltre – prosegue Evelina Tinarelli – da anni portiamo avanti un legame con Arte Fiera, cercando di introdurre artisti contemporanei che rispecchino la nostra visione. Scegliamo artisti non convenzionali e originali, come Yumi Karasumaru, un’artista giapponese che sfiora il linguaggio della performance. Quest’anno ospitiamo ’lo Sguardo e la Mano’, una mostra con una selezione degli schizzi realizzati dall’architetto Paolo Capponcelli nell’arco di 43 anni di attività: mille disegni dal vero e plexistampe a tecnica uv-led".