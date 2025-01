Il grande cuore di Bimbo Tu: "Tante famiglie da aiutare. Avanti con la realizzazione della seconda ala del Polo"

Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu, che anno è stato il 2024 per la vostra realtà?

"Un anno di conferme: abbiamo potenziato la struttura organizzativa, ampliato i progetti di associazione e Fondazione attribuendo maggiore concretezza agli impegni presi con i tre ospedali bolognesi, Bellaria, Sant’Orsola e Maggiore. Avremmo voluto aiutare tutti, ma la richiesta di alloggio per motivi sanitari in città è molto forte e purtroppo ci siamo spesso trovati a constatare che la nostra struttura, Pass, era sempre piena. Questo, se da un lato ci dà contezza dell’importanza del servizio offerto, dall’altro ci sprona a fare sempre di più. Il 2024, per esempio, ha visto aumentare le necessità di alloggio anche da parte dell’ospedale Rizzoli. Non poter aiutare un genitore in difficoltà fa male: arriviamo dove possiamo, ma c’è tanto bisogno di aiuto alle famiglie e il nostro impegno non mancherà".

Siete tra le eccellenze del terzo settore. Qual è il vostro segreto?

"Il dialogo e la condivisione delle informazioni con lo staff operativo: abbiamo iniziato a rendere maggiormente partecipato lo scambio di informazioni con lo staff e i volontari, così come con gli stakeholder, così da essere tutti allineati sugli obiettivi, ma anche su preoccupazioni, criticità e dubbi. Insomma, sentirsi parte e partecipi è la chiave per rendere il gruppo coeso". La vostra accoglienza abbraccia i piccoli pazienti e le loro famiglie in un momento fragile e delicato come quello della cura e della malattia. Come riuscite a mantenere attivo questo sistema?

"Grazie al contributo di individui e aziende, che ci sostengono economicamente e moralmente. Sentiamo il calore di chi crede in noi. Professionisti, team di lavoro, sostenitori ma anche medici, staff ospedaliero, rappresentanti delle istituzioni: tutti insieme contribuiscono a renderci quello che siamo". Quante famiglie avete accolto lo scorso anno nella struttura Pass?

"Nel 2024 sono state oltre 130 le famiglie ospitate gratuitamente per oltre 340 notti di accoglienza. Quasi ogni notte dell’anno".

Ci sono delle novità nella struttura?

"Nel 2022 abbiamo inaugurato la prima ala di Pass. Due anni dopo, lo scorso ottobre, abbiamo lanciato la campagna di raccolta fondi per il completamento dei lavori anche nella seconda ala. L’obiettivo della nuova raccolta fondi, che mantiene il titolo della precedente ’Molto più di un tetto sulla testa’ è di un milione di euro, cifra che permetterà di realizzare un sostegno a 360°, non solo per le singole famiglie, ma per la comunità intera. I sostenitori già confermati, promotori anche della precedente, sono Banca di Bologna e la Curia di Bologna, ai quali si è aggiunto Open Group, impresa sociale bolognese specializzata in servizi per l’infanzia e l’adolescenza con a cuore le fragilità sociali. Tra le mura di Pass si realizzeranno laboratori e spazi attivi per adolescenti in continuità con il tessuto sociale e sanitario, lavorando in sinergia a progetti comuni di sensibilizzazione a sostegno delle fragilità adolescenziali e di adolescenti affetti da psicopatologie".

Quali sono i progetti per il 2025?

"Lo scorso giugno con l’evento B.Great Intelligenza Alimentare abbiamo raccolto 90mila euro per progetti legati al tema dei disturbi alimentari ai quali abbiamo lavorato con l’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna all’interno del Centro Regionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (Dna). Vogliamo nel 2025 consolidare l’attività affinché sia riconosciuto il nostro contributo territoriale in termini progettuali e di sensibilizzazione circa queste patologie psichiatriche. Il 31 maggio torneremo in via Rizzoli con B. Great e inviamo tutti i cittadini".

Cruciale è per un’associazione come la vostra il volontariato: come si può incentivare?

"Ogni volontario se giustamente motivato e formato è indispensabile per le attività di Bimbo Tu. Il volontario non è un numero, ma una figura di riferimento nella vita di tante famiglie e tanti piccoli pazienti. Il bene genera bene e il nostro strumento più forte è il passaparola".

Bologna nell’ultima classifica intermedia del Sole 24 Ore è risultata 21esima. Nel 2023, invece, prima. Secondo lei cosa ha comportato questa caduta?

"Per noi Bologna rimane un’eccellenza in regione e in Italia nel campo socio-sanitario. Non ho approfondito il meccanismo con il quale si giunga a fare queste valutazioni, però posso basarmi sulle storie e sulle esperienze con cui vengo a contatto quotidianamente e mi sento di affermare che Bologna è eccellente".