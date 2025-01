Illumia scala il mercato: "Avanti con le rinnovabili, ma no alle ideologie. Il gas non va demonizzato"

E’ la politica energetica la grande sfida per i prossimi decenni in un mondo che appare più che mai diviso. Una situazione complessa, come conferma Marco Bernardi, presidente di Illumia. Ma siamo pronti per la transizione energetica? "Dipende cosa intendiamo – sottolinea il presidente –: certamente non ci sono ancora le condizioni per il passaggio definitivo dalle fonti di energia tradizionali (quelle carbon-fossili) a quelle esclusivamente rinnovabili. Posso dire, invece, che, di sicuro, si sta consolidando una nuova attitudine positiva nel valorizzare tutti coloro che vanno nella direzione del risparmio energetico e quanti investono su nuovi sistemi di approvvigionamento".

Parla il linguaggio della concretezza Bernardi, 47 anni, presidente dal 2016 di Illumia, la società fondata a Bologna nel 2006 dal padre Francesco, ingegnere nucleare di Urbino, che oggi con il Gruppo Tremagi opera nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale. Un’azienda florida che è impegnata in nuovi investimenti sui sistemi alternativi di produzione energetica. Una strategia che, di recente, è valsa ad Illumia l’assegnazione del premio Best Managed Companies (BMC) Award 2024. Promosso da Deloitte Private, il premio riconosce le eccellenze imprenditoriali italiane.

Le fonti rinnovabili sono sufficienti per la transizione energetica?

"Finché non avremo un sistema di accumulo più efficace ed efficiente le rinnovabili da sole non bastano. E, comunque, serve una strategia meno ideologica per mettere in sicurezza il sistema di approvvigionamento elettrico in Italia e in Europa, che non parta dalla demonizzazione di una risorsa fondamentale come il gas".

Come si sta muovendo Illumia?

"Avendo raggiunto il milione di cliente siamo ormai il settimo operatore nella fornitura domestica di energia elettrica e il primo family business italiano nel mercato retail di energia e gas, secondo la classifica dell’Autorità per l’energia. I nostri 300 collaboratori con un’età media di 33 anni, garantiscono al nostro gruppo la flessibilità e la creatività necessarie per affrontare la volatilità di un mercato fortemente influenzato da fenomeni geopolitici e metereologici. Non a caso ci dotiamo di un giovane team di analisti che tramite AI (intelligenza artificiale) e sistemi di machine learning (apprendimento automatico) tentano di anticipare le dinamiche di mercato con modelli previsionali che misurano l’impatto delle condizioni climatiche sulla formazione dei prezzi dell’energia. Inoltre, a partire dal 2024, abbiamo lanciato un piano industriale che prevede una pipeline di progetti di produzione fotovoltaica per 100 megawatt: 40 saranno cantierati già nel 2025 e altri 10 di agrivoltaico sono stati acquisiti da Dvp Solar, società spagnola leader nello sviluppo di progetti agrivoltaici. Il prossimo step sarà portare la produzione solare sui tetti dei nostri clienti a prezzi vantaggiosi, vogliamo rendere la sostenibilità accessibile a tutti".

In quali aree si è consolidata l’esperienza di Illumia?

"Da sempre la nostra è una vocazione nazionale. Siamo presenti su tutta la penisola, anche se la nostra sede operativa e di nascita è Bologna. Numerose le iniziative di tipo culturale, sportivo, scientifiche e del welfare che nel corso di ogni anno sosteniamo a favore del territorio".

La politica cosa deve fare?

"Sinceramente il meno possibile se l’esito deve essere quello del settore automotive. Bisognerebbe seguire una logica di incentivazione virtuosa invece che di penalizzazione ideologica".

I consumatori come possono orientarsi nel mercato libero dell’energia?

"Il consumatore dopo la crisi del 2022 ne sa molto di più in materia energetica. In più, ha tante opzioni sul mercato e può valutare meglio le proposte di risparmio integrate. Non sempre è possibile trovare contemporaneamente tariffe vantaggiose su energia, gas, soluzioni di risparmio energetico e internet. Se si acquistano questi servizi da un unico operatore, oltre alla semplicità di un unico interlocutore si possono ottenere vantaggi incrementali".