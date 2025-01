La Fondazione Rsn: "Ricerca neurologica all’avanguardia con il nuovo centro"

"La ricerca in ambito neurologico procede velocemente ed è un grande valore. Si pensi che un terzo dei decessi di origine patologica si deve a malattie neurologiche. È un dato che restituisce la misura della gravità del fenomeno e dell’urgenza di agire con gli strumenti che abbiamo". Più che un grido di dolore è una presa d’atto e di coscienza molto forte quella espressa da Daniele Ravaglia, presidente dall’autunno 2023 della Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche. Costituitasi giuridicamente nel 2022 su iniziativa di Azienda Usl di Bologna – Ircss (Istituto delle scienze neurologiche) e della Fondazione Bimbo Tu, questa di Ravaglia ha raccolto subito le adesioni di Rekeep spa, Fatro spa, Emil Banca Credito Cooperativo, Logimatic srl e altri soggetti privati.

In quali ambiti lavoreranno i ricercatori del Brc (Bellaria Research Center)?

"Il Brc utilizzerà il meglio delle competenze disponibili nella ricerca pubblica, che ha all’Irccs (Istituto Scienze Neurologiche di Bologna), punte di vera eccellenza. L’obiettivo è costruire un centro avanzato sulla ricerca traslazionale che mette l’accento sul paziente come persona e sul suo bisogno. A partire dal paziente si cuce la terapia su misura, ampliando le possibilità di cura e miglioramento nella qualità della vita. Vorremmo poi lavorare sulla prevenzione, che può fare davvero la differenza nei percorsi di cura. La Fondazione, già oggi, è attiva con percorsi di umanizzazione delle cure e nell’ambito del benessere dei pazienti neurologici. Gli elementi qualificanti del centro dovranno essere il livello tecnologico all’avanguardia e l’altissima specializzazione delle competenze, oltre all’integrazione fra le diverse competenze di medici e ricercatori".

Cosa significa per l’Ospedale Bellaria l’apertura del Brc?

"Significa innanzitutto restituire una funzione di cura e di ricerca a spazi oggi non utilizzati, che verranno riadattati alle nuove esigenze. Ma soprattutto significherà dare grande risalto alla ricerca come attività orientata alla persona e al suo benessere, convocando e mettendo al centro del progetto le competenze e l’esperienza di altissimo livello dell’Irccs. Confidiamo che il Brc possa contribuire in modo significativo alla qualità della ricerca neurologica, divenendo un punto di riferimento nel Paese".

Donazioni: oltre quelle dei grossi gruppi, da chi stanno arrivando? E in che sostanza?

"Siamo a buon punto. Tante le aziende che hanno scelto di sostenerci, con donazioni sostanziose e pluriennali, così da permettere l’avanzamento del progetto, che vede una base importante di fondi pubblici, ma che senza l’apporto dei privati non trova le condizioni di realizzazione. La responsabilità delle aziende è in questo senso davvero centrale per la concreta messa in opera di una progettualità fondamentale per la vita e la salute di tanti".

Che valore ha il Brc per Bologna?

"Siamo certi che significherà molto. Innanzitutto, la possibilità di esplorare frontiere avanzate della ricerca neurologica, con attenzione agli impatti nella vita concreta. Il Centro sarà all’avanguardia anche nell’ambito della bioingegneria, fondamentale per lo studio di soluzioni innovative alla riabilitazione, e nell’ambito di metodi innovativi e tecnologie strategiche (dall’intelligenza artificiale all’analisi di dati clinici e biomedici).

Nicodemo Mele