La ’mission’ di 4matic : "Dai cancelli alle barriere. Affidabilità e sicurezza le nostre parole d’ordine"

"La nostra mission è quella di dedicarci al settore industriale e residenziale, offrendo soluzioni per sistemi di apertura automatica che garantiscano il massimo valore in termini di tecnologia, sicurezza e affidabilità".

Così Thomas Vicentini descrive l’azienda Quattromatic automazioni, di cui è founder e sales and business developer manager insieme con i founder Andrea Orlandini (technical and service manager) e Gianluca Guidetti (financial manager). Chiusure e sistemi per privati (porte, garage, cancelli), servizi per le industrie (porte automatiche, barriere, chiusure), sicurezza per le autostrade: queste e molte altre sono le soluzioni offerti dall’azienda, leader nel campo dell’automazione sul territorio bolognese, con oltre novemila clienti.

Non solo, Quattromatic Automazioni assiste e interviene su ogni marca e tipologia di baia di carico per la logistica: un servizio fondamentale per la sicurezza sul lavoro, in un contesto in cui, secondo i dati del Sole 24 Ore, Bologna registra un tasso di infortuni sul lavoro di 8,10 su 10.000 occupati (dato inferiore alla media nazionale di 11,24), posizionandosi ventunesima in Italia.

"Offriamo assistenza su ogni marca e tipologia di rampa di carico per la logistica, garantendo un impegno a 360 gradi, anche per realtà di piccole dimensioni. Collaboriamo con i clienti per identificare e risolvere tempestivamente i problemi, segnalando tutte le eventuali mancanze di sicurezza, sia meccaniche che elettroniche, sulle rampe di carico – spiega Vicentini –. Il nostro approccio prevede un intervento preventivo o immediato, evitando soluzioni provvisorie, soprattutto in ambito di sicurezza. Se necessario, preferiamo fermare una rampa non conforme fino alla sua completa messa in sicurezza, piuttosto che intervenire provvisoriamente. In questo modo riduciamo il rischio di infortuni, sia per i dipendenti che per i trasportatori. Inoltre accompagniamo i clienti nella scelta del tipo di baia di carico più adatta al loro business". 4Matic si occupa inoltre della sicurezza dei pedoni, attraverso la manutenzione delle porte automatiche nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) coprendo tutta l’area di Bologna e gran parte della regione: "Le porte automatiche, spesso soggette a urti da carrelli, necessitano di sensori a infrarossi sempre efficienti e di una manutenzione regolare. È fondamentale intervenire al primo segnale di anomalia, come rumori insoliti o movimenti irregolari, perché vengono attraversate da pedoni esposti direttamente al pericolo", afferma Thomas Vicentini. A ciò si aggiunge il lavoro sulle porte e i garage residenziali: "Durante il periodo del Superbonus 110%, i portoni coibentati per il risparmio energetico avevano registrato un boom di vendite. Anche al termine dell’incentivo, continuiamo a registrare un incremento del 41-42%. Siamo gli unici a Bologna e provincia a operare sia come concessionari che come centro assistenza Hörmann, il leader tedesco nel settore e inventore del portone coibentato. Ci rivolgiamo sia ai privati, con circa 650 clienti attivi, sia alle aziende, con oltre 75 realtà servite. Inoltre, siamo installatori autorizzati Faac con cui abbiamo una solida partnership". Infine, impossibile non citare l’operato di 4matic per la autostrade: da quattro anni 4Matic fornisce barriere accessorie, barriere nei cantieri, manutenzioni di cancelli utilizzati per operazioni dentro le gallerie e molto altro, garantendo sicurezza ai nodi autostradali nell’hinterland bolognese.