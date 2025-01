"L’obiettivo del 2025: nuova collaborazione con il sistema sanitario"

Per i medici di famiglia che aderiscono al sindacato Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) il 2024 si è chiuso come l’anno che è stato caratterizzato dal loro sciopero. Una situazione piuttosto rara per questi professionisti, che è stato il segno di una situazione difficile e che, sperano, nel 2025 sarà migliore, come afferma Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vicesegretario regionale Fimmg.

"Il 2024 è stato un anno più negativo che positivo. Da parte dell’Azienda Usl e della Regione, in più occasioni, abbiamo visto l’obiettivo di ridurre i nostri compiti e funzioni. E questo lo consideriamo un attacco al fondamentale rapporto tra medico e paziente: si è cercato di indebolire questo rapporto, cercando di creare figure sul territorio che lavorando a quota oraria entrasse in competizione con noi – dichiara –. Gli stessi Cau, i Centri di assistenza urgenza, di fatto sono stati realizzati in modo da metterli in competizione con il medico di medicina generale: luoghi dove medici a quota oraria più attrezzati di noi, nel senso che possono attivare percorsi diagnostici che noi non abbiamo, sono stati e sono in grado di offrire un altro tipo di risposta".

Il fatto positivo, legato a questa situazione "positivo nel senso dell’alta partecipazione alla protesta: la stragrande maggioranza degli iscritti ha scioperato – prosegue Bauleo – ed ha voluto sottolineare con forza come la difesa del rapporto fiduciario sia un obiettivo comune a tutti noi, ecco perché c’è stata questa forte risposta". Bauleo fa poi notare che l’indebolimento della medicina sul territorio è un fatto piuttosto generalizzato con le liste di attesa e la riduzione delle risorse.

"Altro fatto positivo è stata la conferma degli assistiti della fiducia che hanno in noi, appoggiandoci anche quando c’è stato lo sciopero – afferma il sindacalista –. Condivono con noi l’idea che abbiamo della sanità territoriale, come intendiamo organizzarla: questo ci dà forza e speranza contro un disegno che sia a livello nazionale che locale, almeno per quanto riguarda l’anno che è passato, è sembrato andare in altra direzione".

Per il 2025 i medici di famiglia puntano molto sulla creazione delle Aft, le Aggregazioni funzionali territoriali: "Abbiamo avuto un incontro con il nuovo assessore alla Salute (Massimo Fabi, ndr) che sembra condividere alcuni nostri progetti e speriamo che la parte pubblica si renda conto che è indispensabile la collaborazione con noi e noi faremo la parte nostra per tornare a collaborare. Le Aft saranno la modalità attraverso al quale torneremo a collaborare e a potenziare la sanità territoriale – chiarisce –. Abbiamo tanti obiettivi, questo sicuramente è uno dei più importanti per rispondere in modo efficiente alle esigenze dei cittadini, con gruppi fino a 30 medici che si coordineranno. Poi ci aspettiamo la fornitura di strumentazione nei nosti ambulatori, a livello di gruppi e dovremmo essere dotati di elettrocardiografi, spirometri, una strumentazione di base che ci consente di migliorare l’appropriatezza".

Monica Raschi