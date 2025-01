"Natalità in crescita . Un dato di speranza per guardare al futuro"

Nel territorio metropolitano bolognese permane uno standard elevato di qualità della vita. La classifica de Il Sole 24 Ore è una conferma dell’esperienza di tante persone, seppur non di

tutte. La pur significativa perdita di 7 posizioni, vede comunque Bologna posizionata al primo posto fra le città metropolitane, che per dimensioni e dinamiche sociali affrontano maggiori complessità rispetto ai centri più piccoli.

Il posizionamento in fascia alta su indicatori come occupazione, occupazione femminile, scambi commerciali e affari, consumi culturali, servizi, dicono di un luogo che offre opportunità e condizioni di vita alte. Ma il dato che, prospetticamente, trovo maggiormente significativo è quello dell’aumento dell’indice di natalità e della leggera riduzione dell’indice di vecchiaia. È un dato in controtendenza rispetto all’inverno demografico del territorio regionale e nazionale, che dimostra che Bologna rimane attrattiva e può crescere. Un dato di speranza.

Perché queste ’radici di futuro’ possano attecchire occorre però affrontare i problemi.

Del posizionamento negativo sulla sicurezza, ancora pesante, il pugno allo stomaco intollerabile riguarda la violenza contro le donne. Intollerabile stare su questo terribile podio. Quasi una nemesi rispetto al tasso di occupazione femminile o dell’indice generale che misura la qualità della vita delle donne.

Occorre intensificare gli interventi di prevenzione e contrasto, di diffusione della cultura del rispetto fra i generi, fin dall’infanzia, di sostegno e protezione alle donne che denunciano, di aiuto raggiungere l’autonomia economica. In quest’ambito la rete fra associazionismo, istituzioni, organizzazioni del lavoro e cooperative ha da tempo messo a punto buone pratiche, che rappresentano un aiuto al cambiamento. Altro tema cruciale è quello dell’alto costo delle abitazioni. L’accesso alla casa è determinante per lo sviluppo. L’indisponibilità di alloggi in affitto, in assoluto e in particolare a canoni accessibili, insieme a costi per l’acquisto che sono il doppio della media italiana, limitano l’accesso sia alle lavoratrici e ai lavoratori che operano soprattutto nell’ambito dei servizi, generali o rivolti alla popolazione fragile, sia di giovani che guardano Bologna come un polo dell’innovazione ma che ancora non dispongono di risorse per affrontare investimenti onerosi.

Le iniziative avviate in quest’ambito generano aspettative. Riteniamo, però, che il salto di scala necessario possa essere affrontato solo individuando priorità di investimento nette e puntando senza ulteriori esitazioni su forme di partenariato pubblico privato, percorrendo la strada che la cooperazione, in particolare quella fra abitanti, ha da tempo intrapreso, strutturando strumenti adeguati a dare risposte sostenibili ai bisogni delle persone, che ne sono il motore

*Presidente Legacoop Bologna