Progetto da 3,5 milioni: "Impegno per la comunità"

Si stringono i tempi sull’inaugurazione del Brc (Bellaria Research Center), il’innovativo polo di ricerca dedicato alle scienze neurologiche che sorgerà dal recupero dell’intero piano terra del padiglione A dell’Ospedale Bellaria di Bologna. Sul progetto Brc dal titolo "Fai Un Centro Per La Ricerca" la Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche Ausl Bologna Ets (Enti terzo settore) ha già raccolto due dei tre milioni e mezzo di euro di finanziamenti necessari a mettere la prima pietra di questo importante progetto.

Su una superficie di oltre mille 500 metri quadri lavoreranno ricercatori con elevatissima specializzazione nell’ambito neurologico. L’intero costo dell’intervento è di 3,55 milioni di euro, di cui 2,55 milioni sono risorse messe a disposizione tra la Regione Emilia-Romagna e l’Azienda Usl. Per recuperare la parte mancante è nata la Fondazione. Tante le aziende bolognesi che si sono rese disponibili a sostenre il progetto, che ambisce a raggiungere livelli di ricerca molto avanzati nell’ambito neurologico. "Realizzare il Bellaria Reasearch Center – sottolinea Ravaglia – è doveroso sia per la comunità tutta, che per le imprese, che per le singole persone. Vogliamo dare una casa a chi è impegnato per migliorare la vita di ciascuno di noi. Soprattutto, di quella parte, statisticamente così rilevante, della popolazione mondiale che soffre di una malattia del sistema nervoso". In Italia sono circa un milione e 200mila le persone affette da demenza, di cui 720mila da Alzheimer. Arrivano a 800mila circa i pazienti con conseguenze invalidanti derivate dall’Ictus, che ogni anno registra 180mila nuovi casi. Infine, sono 400mila le persone colpite dal Morbo di Parkinson.

Nicodemo Mele