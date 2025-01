"Questa città è vitale. Dobbiamo valorizzare i suoi punti di forza"

Assessore Daniele Del Pozzo, nella nuova classifica del Sole24Ore Bologna è calata di quattro posizioni rispetto al 2023 – passando dalla 9° alla 13° – per la voce cultura e tempo libero. Nonostante lei sia entrato in giunta da poco, che spiegazione si dà?

"Sono oscillazioni direi fisiologiche in questo tipo di classifiche, che all’interno dello stesso gruppo tengono dentro tante cose – dice il nuovo assessore comunale alla Cultura –. Al netto del lieve calo di posizione, credo ci sia un dato di continuità importante che vede Bologna sempre nella parte alta, o sul podio, della classifica. Questo sicuramente per la vitalità della città, ma anche grazie a politiche strutturali sulle quali credo il Comune abbia fatto un ottimo lavoro in questi anni: penso al ruolo delle fondazioni culturali o alla rete delle biblioteche, così come al sistema dei musei e alla ricca rete di chi in città opera da indipendente nella cultura, una rete sostenuta dal Comune".

Dati positivi arrivano dalla presenza di pubblico agli spettacoli, Bologna è all’ottavo posto. In questo senso, come amministrazione cosa avete in progetto per incentivare ancora di più i bolognesi?

"Anche questo credo sia il frutto di una politica culturale che rappresenta anche un modello virtuoso, dal mio punto di vista, perché si fonda su un patto di fiducia con i cittadini e le cittadine, e con gli operatori culturali. Il Comune, con i cartelloni estivo e invernale, ma anche attraverso la Cineteca, il Teatro Comunale ed Ert, alle quali si aggiungono tutta una serie di teatri in convenzione, luoghi dello spettacolo o festival, sostiene un’offerta ricca ma anche stabile nel tempo. Il sostegno intelligente dell’offerta culturale genera a sua volta una domanda virtuosa. Di questo beneficia la città in generale, perché questa domanda rappresenta uno stimolo a migliorare sempre di più la proposta di quello che è un bene pubblico tra i più preziosi".

Bologna è una città molto attiva dal punto di vista culturale. Quali sono secondo lei i punti di forza e quali quelli di debolezza?

"La caratteristica di estrema attività dal punto di vista culturale, che è tipica della città di Bologna, è il suo punto di forza e, allo stesso tempo, un punto sfidante. Un punto di forza perché l’investimento che facciamo sul settore culturale pubblico e privato è qualcosa che interpreta un bisogno, una necessità e una visione. Questa moltiplicazione continua è qualcosa che ci riempie di orgoglio, ma allo stesso tempo ci pone costantemente nuove sfide".

Quali sono gli obiettivi per il 2025? E su cosa vi concentrerete?

"In una battuta: valorizzare le cose che funzionano, incentivare e sostenere quello che può essere migliorato. Lo faremo mantenendo questa visione della cultura come bene pubblico che appartiene a tutte e tutti e verso cui siamo chiamati ad agire collettivamente".

Chiara Caravelli