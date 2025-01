Sant’Orsola, il bilancio: "Tante le sfide affrontate ma vogliamo fare di più"

Un anno, quello appena trascorso, passato affrontando tante sfide, anche in un’ottica di prospettiva per l’anno che da poco iniziato.

Il 2024 è alle spalle. Per cosa lo vuole ricordare?

"Per l’impegno nell’affrontare i tempi di attesa, uno sforzo comune dei professionisti, oltre il dovuto, con il convincimento che sia necessario garantire continuità della cura e alla appropriatezza delle indicazioni. Ciò che ci distingue sono prima di tutto le competenze dei professionisti ed è doveroso garantire loro e ai cittadini infrastrutture idonee: nel 2024 il Sant’Orsola ha cambiato volto e gli investimenti fatti hanno consegnato ai cittadini luoghi di cura e tecnologie all’avanguardia; dalla Pet/Ct total-body (unica in Europa), ai 150 posti letto delle ali del padiglione 5 e alla nuova maternità. Realizzazioni frutto di un percorso iniziato da tempo e della capacità di programmare con un occhio al futuro – risponde Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola –. Come non citare poi la ricerca con 29,9 milioni di fondi, più 63 per cento, finanziamenti che si traducono in 1.700 pubblicazioni e 2.700 studi clinici all’attivo. I nostri professionisti hanno continuato ad alzare l’asticella, affermandosi sempre di più come riferimento internazionale per mettere a punto nuove terapie in collaborazione con altri centri nazionali e internazionali.

Per cosa lo vuole dimenticare?

"Un anno fa, in occasione di questa stessa intervista, dicevo che speravo fosse finito il tempo delle scelte difficili. Ma è sotto gli occhi di tutti quanto sia strutturale il definanziamento del Servizio sanitario nazionale. Questo ci ha costretto anche nel 2024 ad agire con rigore, come sinonimo di efficienza ma anche di sacrificio. Avremmo competenze, passione e volontà per fare di più con risorse giuste e ridefinite sulla base di quelli che sono i bisogni di salute dei cittadini. Lo abbiamo dimostrato nei momenti più difficili e siamo pronti a confermarlo".

Prospettive del Policlinico per l’anno in corso.

"Potenziare in primo luogo l’investimento sulle persone. Restiamo un riferimento nazionale grazie a strategie di formazione e ricerca di lungo termine e soprattutto grazie alla passione e dedizione dei professionisti. Ma queste sono date troppo per scontate e temo non siano neppure più sufficienti. Il Policlinico è un luogo straordinario perché ogni letto e ogni patologia rappresentano un’opportunità per applicare e migliorare sempre di più le cure. Ogni ambulatorio, sala operatoria e corridoio sono spazi dove si fa assistenza ma anche aule universitarie. È una ricchezza unica che deve essere messa a disposizione della comunità e del territorio, potenziando sinergie e collaborazioni".

La cosa più importante avvenuta del 2024.

L’inaugurazione della nuova Maternità. Proprio in questi giorni i piccoli bolognesi stanno nascendo nelle nuove sale parto. È stato un momento bellissimo che ci ha permesso di abbracciare la nostra comunità insieme ai cittadini e le cittadine. Rappresenta l’essenza di questo ospedale: innovazione, tecnologia e umanità in una miscela nella quale le componenti hanno eguale dignità, forza e significato ogni giorno.

In vista di un suo incarico in qualità di coordinatrice della sanità bolognese, quali sono le priorità da affrontare?

"E’ prematuro individuare la modalità di relazione tra le direzioni strategiche di area metropolitana e tanto più a chi sarà affidato un eventuale coordinamento: da pochi giorni i nuovi direttori generali si sono insediati e sono tutte figure dall’indubbia capacità. Qualsiasi sarà il modello funzionerà".