"Sussidiarietà, una risorsa che può dare una spinta su alloggi e welfare"

Bologna è prima tra le grandi città per qualità della vita, ma lontana da podio, sul quale appariva solida negli scorsi anni. L’edizione 2024 della classifica de ’Il Sole 24 Ore’ mostra un rapporto inverso tra dimensione delle città e qualità di vita, ma non è un destino: Bologna ha in sé le forze – sociali, economiche e istituzionali – per riprendere quota.

I punti forti li conosciamo bene: la vocazione all’export, la capacità attrattiva di investimenti e persone, la qualità di servizi come raccolta differenziata e trasporto pubblico locale, l’elevatissimo tasso di occupazione (78,4%, il secondo più alto nel Paese).

Se guardiamo agli indicatori negativi, troviamo una città cara da abitare, con canoni medi di locazione che incidono per il 39% sui redditi disponibili (contro una media del 27%), malgrado le retribuzioni più elevate. Più frequenti della media sono i reati della criminalità spicciola: furti, rapine, spaccio.

I cittadini (e le cittadine, ancora di più) percepiscono aree della città come insicure. Risalta poi il tema della solitudine, che incide più che altrove.

Cosa può fare la cooperazione? Come realtà di rappresentanza del mondo cooperativo ci mettiamo a disposizione delle istituzioni per fare la nostra parte, nella costruzione di un welfare di comunità, modellato in risposta ai cambiamenti demografici che vedono crescere l’indice di dipendenza strutturale degli anziani e che rendono doloroso il problema della solitudine.

Occorre adottare una logica di sussidiarietà rafforzata, che dia maggior protagonismo progettuale agli attori sociali del welfare bolognese, tra questi le coop sociali. Sul tema della casa, siamo certi che la cooperazione possa dare risposte alle tante famiglie con reddito medio-basso e ci proponiamo come interlocutori concreti alla pubblica amministrazione auspicando un alleggerimento delle attività amministrative ed una accelerazione nelle autorizzazioni con la certezza, che questo è un tema che richiede anche la disponibilità pubblica ad investire risorse significative.

Poi c’è la sicurezza: apprezziamo l’iniziativa di Comune e Confcommercio Bologna in Piazza XX Settembre: cultura e socialità positiva a contrastare il degrado. Le cooperative hanno dimostrato in più aree della città che si tratti di un modello vincente, riqualificando e restituendo alla comunità intere aree soggette a derelizione e degrado. Per questo siamo convinti della possibilità di puntare in alto quanto a qualità della vita, ma serve mobilitare tutte le forze sociali e lavorare insieme.